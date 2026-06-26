Criciúma x São Bernardo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo pela parte de cima da tabela, Criciúma e São Bernardo medem forças, às 16h (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre ocupa atualmente a quinta colocação, com 24 pontos, enquanto o Bernô está na vice-liderança, com 25 pontos, e pode assumir o primeiro lugar.

Na última rodada, o Criciúma venceu o América-MG por 1 a 0, no Independência, em Belo Horizonte. O São Bernardo, portanto, vacilou dentro de casa e perdeu para o Juventude também pelo placar mínimo.

Onde assistir

A partida, portanto, terá a transmissão da Disney+.

Como chega o Criciúma

O técnico Eduardo Baptista tem motivos de sobra para comemorar. Ele foca em usar a força do estádio Heriberto Hülse para ultrapassar o rival paulista na tabela e, felizmente, não ganhou novos desfalques por desgaste, suspensão ou lesões após o jogo contra o América-MG. Com isso, o comandante do Tigre tem todos os titulares à disposição.

A tendência, assim, é que o treinador mantenha a simplicidade e repita a escalação inicial. O Criciúma deve apostar novamente no sólido esquema com três zagueiros e no talento técnico do seu meio-campo. Ali, o venezuelano Rômulo Otero e Fellipe Mateus ditam o ritmo, com a missão de furar a defesa adversária e servir Waguininho no ataque.

Como chega o São Bernardo

Preocupado em corrigir as falhas defensivas que tiraram o time do topo na última rodada, o técnico Ricardo Catalá busca blindar sua retaguarda. O treinador, aliás, ganhou um reforço de peso para organizar o setor: o zagueiro Jemerson, que retoma seu lugar entre os titulares e forma a dupla de zaga com Augusto.

A estratégia do comandante, assim, também ganha força nos setores de transição e ataque para buscar a vitória como visitante. Foguinho segue com a missão de dar sustentação e combater no meio-campo, liberando os velocistas Pedro Vitor e Echaporã. A dupla de pontas, aliás, carrega a responsabilidade de puxar os contra-ataques rápidos e surpreender o adversário em seus próprios domínios.

CRICIÚMA x SÃO BERNARDO

Série B do Campeonato Brasileiro – 15ª rodada

Data-Hora: 27/6/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Airton; Rodrigo, César Martins e Luciano Castán; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo, Otero, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Romisson, Foguinho e Dudu Miraíma; Pedro Vitor, Echaporã e Felipe García. Técnico: Ricardo Catalá.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

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