Michele Kang diz que Botafogo deve dinheiro ao Lyon

A dona do Lyon (FRA), Michele Kang, falou pela primeira vez publicamente sobre a SAF do Botafogo. Nesta sexta-feira (26/6), em entrevista coletiva, a sul-coreana revelou que o Glorioso ainda deve dinheiro ao clube francês, além de falar sobre a complexidade do caso envolvendo as duas instituições.

Kang iniciou a explanação afirmando que o Lyon nada tem a ver com o processo que envolve John Textor, dono da SAF do Botafogo. Ela afirmou torcer para que o clube carioca e também o Molenbeek (BEL), outro da carteira da empresa, se recuperem o mais rápido possível.

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“Essa é a responsabilidade é da (Eagle) Bidco. Nós não temos nada a ver com esse processo. Eu acho que esse processo tem que se completar de uma forma ou outra. E, da nossa perspectiva, como um clube de futebol, nós gostaríamos de ver os dois clubes, Botafogo e Molenbeek (BEL), voltarem a andar com os próprios pés, voltarem às suas histórias, e começarem a trabalhar muito para terem sucesso em seus próprios países. Nós apoiamos tudo isso. E, uma vez que as decisões sejam feitas sobre o futuro do Botafogo, eu tenho certeza de que teremos a oportunidade de conversar. Até lá, teremos que esperar”, disse.

“Botafogo nos deve dinheiro”, diz Kang

A administradora do Lyon, no entanto, não escondeu que o Botafogo deve dinheiro aos franceses. Ela, porém, admitiu que não é simples explicar o processo “em poucos segundos”.

“Eu acho que, da perspectiva financeira, é muito difícil dizer o que é certo ou o que é errado. De acordo com as nossas declarações financeiras, que foram auditadas e publicadas a cada seis meses, de acordo com as regras da AMF, claramente mostram que o Botafogo nos deve dinheiro. É muito complexo, difícil explicar em poucos segundos. Eu acho que nós gostaríamos de esperar para que todo o processo seja finalizado e nós estamos ansiosos para conversar com o novo dono”, finalizou.

Segundo o “ge”, o Botafogo acredita que o Lyon ainda deve dinheiro ao clube. Já os franceses creem que é o Glorioso quem deve pagar cerca de R$ 730 milhões. A resolução deste imbróglio só deverá ocorrer após a concretização da venda da SAF do Botafogo a GDA Luma.

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