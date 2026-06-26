“Temos que seguir assim”, diz Dembélé após hat-trick e goleada da França

A última rodada do Grupo I trouxe um confronto muito aguardado desde o dia do sorteio das chaves. França e Noruega entraram em campo nesta sexta-feira para brigar pela liderança do grupo, mas o que se viu foi um show de Ousmane Dembélé diante de uma seleção norueguesa com uma escalação alternativa.

Contra uma Noruega reserva e sem Haaland, seu principal jogador, Ousmane Dembélé comandou a goleada francesa por 4 a 1, e marcou três gols ainda no primeiro tempo. Após a partida, o atacante do Paris Saint-Germain foi político e não quis chamar o protagonismo para si para falar da grande atuação da equipe em Boston.

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“Foi uma partida importante para terminarmos em primeiro lugar no grupo. Queremos vencer todas as partidas e vamos manter o foco, porque o que vem a seguir será ainda mais difícil. Há jogadores de qualidade em campo, e até mesmo no banco. E com a comunicação e entrosamento, tudo fica mais fácil. Nos entendemos melhor, então isso é bom, temos que continuar assim”, disse Dembélé para a imprensa francesa.

Zagueiro também celebra classificação

Titular nesta sexta-feira diante da Noruega, o zagueiro Lacroix também comemorou a classificação da França como líder do grupo para a próxima fase da Copa do mundo. O defensor afirmou que esse foi só o início de uma jornada que tem como objetivo chegar em mais uma final de Copa.

“Estou sentindo tantas emoções, tanta alegria. Conseguimos a vitória, jogamos muito bem e terminamos em primeiro lugar no grupo. Nem consigo descrever em palavras o que estou sentindo. Tínhamos nossos objetivos e os alcançamos. Terminamos em primeiro lugar depois de uma ótima fase de grupos, mas a jornada não acabou. Queremos sonhar alto e agora vamos começar a nos preparar para a próxima partida”, finalizou.

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