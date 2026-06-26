Barcelona bate o pé e blinda joia cobiçada por gigantes da Europa

Mesmo após despertar interesse de grandes clubes europeus, Marc Bernal não pensa em deixar o Barcelona. O jovem meio-campista segue comprometido com o clube catalão e já deixou claro que pretende continuar vestindo a camisa blaugrana, apesar das investidas recebidas principalmente da Premier League.

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As boas atuações na última temporada, especialmente após se recuperar de uma grave lesão no joelho, aumentaram a valorização do jogador no mercado. Ainda assim, o Barcelona nunca cogitou negociá-lo e o considera uma peça importante para o futuro da equipe.

O contrato de Bernal é válido até 2029 e conta com uma multa rescisória de 500 milhões de euros (R$ 2,95 bilhões). Internamente, a diretoria trata o volante como inegociável e não pretende abrir conversas por uma possível transferência.

Nos últimos meses, diversos clubes consultaram a situação do atleta. Roma e Al-Nassr foram os primeiros a demonstrar interesse, mas, nesta janela de transferências, Chelsea, Manchester United e Arsenal também buscaram informações sobre o jogador.

Apesar da movimentação no mercado, a resposta foi sempre a mesma. Bernal não demonstrou interesse em deixar o Barcelona e reforçou seu desejo de seguir desenvolvendo a carreira no clube onde foi formado.

Após a grave lesão sofrida contra o Rayo Vallecano, ainda no início da temporada 2024/25, o Barcelona aproveitou para ampliar o vínculo do jovem e reforçar sua aposta no volante. A renovação de longo prazo e a alta multa rescisória refletem a confiança do clube no potencial do atleta e a intenção de mantê-lo como parte do projeto para os próximos anos.

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