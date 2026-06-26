Doué rechaça excesso de confiança, mas se derrete por ataque da França: “Magnífico”

Uma das principais candidatas ao título da Copa do Mundo, a França encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Nesta sexta-feira, diante da Noruega, a seleção francesa contou com um show de Ousmane Dembélé, autor de três gols, para golear por 4 a 1 e garantir a primeira colocação do Grupo I.

Désiré Doué, de cabeça, foi quem passou a régua no placar e fechou a goleada. Após a partida, o atacante do PSG analisou a atuação da equipe contra a Noruega, e não mediu palavras para elogiar o time.

O jogador, inclusive, rechaçou qualquer possibilidade do time estar com um excesso de confiança ao falar sobre onde a França pode chegar nesta Copa do Mundo de 2026.

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“Estamos muito felizes esta noite. Jogamos uma partida muito boa coletivamente, tanto no ataque quanto na defesa, onde fomos muito sólidos. Eu não diria que há excesso de confiança. Acho que conhecemos nossas qualidades, sabemos que temos qualidade para causar problemas a qualquer equipe”, iniciou Doué, que complementou:

“Temos jogadores talentosos em todas as posições e nos entendemos bem em campo. Hoje, Dembélé fez um hat-trick, mas poderia ter sido Mbappé ou o Olise. Francamente, é magnífico. Temos que continuar assim”, disse o jogador para a imprensa francesa.

Sendo assim, com a primeira colocação garantida para o mata-mata, a França ainda não tem um adversário definido. O que se sabe é que a seleção francesa vai jogar no dia 30 de junho, no Metlife Stadium, em Nova York. Neste momento, o adversário seria a Suécia.

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