Camisa pesada e DNA vencedor de Ancelotti são trunfos do Brasil

Agora é para valer! Na próxima segunda-feira (29/6), começa a Copa do Mundo de 2026 para o Brasil. E o desafio não será dos mais fáceis: o time canarinho vai encarar o Japão no primeiro mata-mata. Chegou a hora da verdade, depois da molezinha que foi a primeira fase – com oito dos 12 grupos classificando os terceiros colocados.

A equipe dirigida por Carlo Ancelotti vem evoluindo desde a decepcionante estreia, no empate diante de Marrocos, e apresentou um futebol mais consistente nas vitórias sobre Haiti e, principalmente, Escócia. Já os comandados de Hajime Moriyasu fizeram três bons jogos: empates com Holanda e Suécia e triunfo sobre a Tunísia.

O ciclo da Seleção para o Mundial foi dos mais conturbados, com quatro treinadores: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Ancelotti. A equipe teve muitos problemas nas Eliminatórias, terminando em quinto, e chegou à Copa sem nem mesmo ter um time definido.

Brasil x Japão: promessa de equilíbrio. Mas Amarelinha pesa

No Japão, o processo foi rigorosamente inverso. Mantendo o técnico há oito anos, a equipe se classificou com tranquilidade para o torneio e conquistou ótimos resultados no período de preparação: bateu potências como o próprio Brasil (3 a 2), Alemanha (4 a 1) e Inglaterra (1 a 0). É claro que foram resultados alcançados em amistosos, mas que demonstram a qualidade do trabalho.

O duelo entre Brasil e Japão será uma disputa entre o talento individual e o jogo coletivo, sem estrelas. A promessa é de equilíbrio. No entanto, em Copa do Mundo, a camisa costuma pesar muito. E, cá pra nós, a Amarelinha enverga varal. Além disso, Ancelotti é experiente demais e gosta do mata-mata. Não por acaso, tem cinco Champions no currículo de treinador. Certamente, nessa combinação vencedora está a grande esperança no hexa…

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