Botafogo, Cruzeiro e mais dois clubes ameaçam deixar FFU

Botafogo, Cruzeiro, Goiás e Operário-PR notificaram os investidores do Futebol Forte União (FFU) sobre a intenção de romper com o bloco econômico. O movimento ganhou força após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) conceder uma medida preventiva. A liminar, afinal, impede a Sports Media Participações S.A. de criar obstáculos para os clubes que desejam se desligar do grupo.

Segundo informações do site Máquina do Esporte, Botafogo, Cruzeiro e Goiás estipularam um prazo de 10 dias para oficializar a saída do bloco. O trio, contudo, deixa a porta aberta para uma permanência caso o FFU e seus investidores cumpram três exigências urgentes.

Os clubes, afinal, demandam a revisão das regras de desfiliação, explicações detalhadas sobre como o bloco cumprirá as ordens do Cade no caso do CSA e garantias reais de que as agremiações poderão deixar a estrutura no futuro sem retaliações.

O Operário-PR, por sua vez, adotou uma postura ainda mais incisiva em sua notificação. O clube paranaense exige que a empresa apresente o valor exato de recompra calculado segundo o contrato, junto com os demonstrativos de cálculo e a lista de todos os acordos comerciais vigentes que envolvam os direitos do clube.

Além disso, a diretoria do clube paranaense questiona o papel da LiveMode, dona da CazéTV, nas negociações dos direitos de transmissão dos times do bloco.

O caso do CSA

Na decisão da última quinta, a Cade impediu a FFU de restringir a saída de clubes que façam parte do condomínio da liga. A liminar se deu devido à ação judicial do CSA. O clube alagoano argumenta que o contrato com a Sports Media Participações, o braço investidor da FFU, cria obstáculos às equipes que tenham o desejo de migrar para outras associações.

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