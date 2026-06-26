A noite da última quinta-feira não foi do melhor futebol do mundo no Levi’s Stadium. O jogo entre Paraguai e Austrália não teve muitas emoções, mas o placar zerado ao apito final foi suficiente para que os Socceroos se classificassem para o mata-mata com a segunda colocação do Grupo D da Copa do Mundo.

Com a vaga garantida na fase 16 avos de final, a Austrália agora fica na espera da decisão de quem será o seu adversário – o segundo colocado do Grupo G, que neste momento é o Irã. Os jogos desta chave acontecem na madrugada desta sexta para sábado, às 0h.

Tony Popovic, técnico da Austrália, embora ainda não tenha um adversário definido na próxima fase para projetar, elogiou o seu time e afirmou que não importa quem vier pela frente, os Socceroos vão para Dallas, palco do jogo da próxima fase, para tentar fazer algo especial.

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“Só tenho a agradecer a nossa equipe técnica, os jogadores – um grupo de jovens maravilhosos – e agora vamos para Dallas e tentaremos fazer algo especial. Você pode ter opiniões sobre como o jogo (contra o Paraguai) foi disputado, ou sobre o que ambos achávamos que precisávamos”, iniciou Tony, que completou:

“Mas em nenhum momento sentimos que estávamos jogando para empatar. Achei que controlamos bem a partida, estávamos no controle e tivemos as melhores oportunidades”, disse Popovic. O técnico seguiu elogiando seus jogadores. Popovic destacou uma declaração da imprensa local, que teria afirmado que a seleção australiana seria uma seleção muito boa para o futuro, uma vez que 17 jogadores disputam sua primeira Copa do Mundo. “Daqui a quatro a oito anos, deverá ser um grupo especial, eu concordo com isso. Mas eu sempre disse: por que não pode ser um grupo especial agora?”, brincou o treinador.

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