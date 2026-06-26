Pancadaria marca treino do Panamá na véspera de jogo contra a Inglaterra

A eliminação precoce do Panamá na Copa do Mundo ganhou mais um capítulo turbulento nesta sexta-feira (26). No treinamento da seleção, os atacantes Waterman e José Rodríguez se envolveram em uma discussão, trocaram empurrões e precisaram ser separados pelos companheiros para evitar uma briga mais séria.

O episódio aconteceu na véspera do confronto contra a Inglaterra, marcado para este sábado (27), às 18h (de Brasília), no Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O clima de tensão, portanto, expõe o momento delicado vivido pelos panamenhos, que já não têm chances de avançar às oitavas de final.

José Rodríguez, conhecido como “Puma”, foi titular nas duas primeiras partidas da equipe no torneio e disputou os 90 minutos da derrota para a Croácia. O atacante defende o Juárez, do México. Já Waterman, atualmente no Universidad de Concepción, do Chile, saiu do banco de reservas nos dois jogos da fase de grupos.

Diante da Inglaterra, aliás, os panamenhos tentam conquistar o primeiro ponto de sua história no torneio. Até aqui, a seleção acumula cinco derrotas em Mundiais, com dois gols marcados e 13 sofridos. Esta é apenas a segunda participação do Panamá em uma Copa do Mundo. Em 2018, na Rússia, a equipe foi eliminada na primeira fase.

Do outro lado, a Inglaterra chega à rodada decisiva na liderança do Grupo L, com quatro pontos. No entanto, os ingleses ainda precisam da vitória para assegurar a primeira colocação. A equipe estreou com um triunfo por 4 a 2 sobre a Croácia, mas perdeu rendimento na sequência e ficou no empate sem gols com Gana.

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