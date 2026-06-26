Técnico da Noruega evita projetar confronto contra o Brasil: “Longo caminho”

A seleção da Noruega ficou na segunda colocação no Grupo I e pode encarar a Seleção Brasileira, caso vença a Costa do Marfim e a Seleção passe pelo Japão. Após a derrota para a França nesta sexta-feira (26/6), o técnico Solbakken evitou projetar um possível encontro nas oitavas de final.

“A gente tem um longo caminho até pensar nisso. O Brasil pode falar nisso. Temos um jogo contra Costa do Marfim, eles são um bom time, um dos melhores times fisicamente. Brasil é favorito contra Japão e provavelmente vai passar, mas nosso jogo é como contra Senegal, 50-50. Temos que dar o melhor para o jogo”, ressaltou.

Embora tivesse chance de brigar pela liderança do Grupo I se vencesse o confronto contra a França, o técnico da Noruega explicou na escalação com time reserva e pensou na parte física de olho na segunda fase da Copa do Mundo.

“Era óbvio da minha parte, da fisiologia, e da parte médica e de alguns jogadores, também. Muitos disseram que seria difícil. Jogadores que atuaram contra Senegal não poderiam treinar. Eles queriam Haaland e Ödegaard. Mas temos que pensar em ir longe. Foi algo óbvio”, disse.

Haaland irritado?

Após a partida, os jogadores passam pela tradicional zona mista e podem falar com a imprensa. De acordo com a ESPN, Haaland saiu com cara de poucos amigos após não entrar em campo contra a França. O volante Morten Thorsby, por outro lado, afirmou que o companheiro tem, sim, o desejo de terminar com a Chuteira de Ouro. No entanto, ele ressaltou que esse não é o único objetivo do astro do Manchester City.

“Nós esperamos que, ao final da Copa, ele termine como artilheiro. Ele é nosso centroavante e esperamos que ele fique com a Chuteira de Ouro, mas todos nós, como equipe, esperamos ir longe na Copa do Mundo. Essa é nossa principal ambição”, afirmou.

No momento, Haaland segue como vice-artilheiro do Mundial, com quatro gols – está empatado com Kylian Mbappé, da França, e Vinicius Jr., do Brasil.

Nos 16-avos de final, os “Vikings” já sabem que vão encarar a Costa do Marfim, na próxima terça-feira (30), às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, no Texas.

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