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Escobar se despede da Copa após problema de saúde: &#8220;Já já me levanto&#8221;

Escobar se despede da Copa após problema de saúde: &#8220;Já já me levanto&#8221;
Escobar se despede da Copa após problema de saúde: “Já já me levanto” -
Apresentador da Globo agradeceu à equipe que o acompanhou nos EUA e retorna ao Brasil após sofrer um mal-estar durante entrada ao vivo
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