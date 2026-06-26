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Jogada10
Escobar se despede da Copa após problema de saúde: “Já já me levanto”
Por
Jogada10
Publicado às 21h02 de 26/06/2026
Escobar se despede da Copa após problema de saúde: “Já já me levanto” -
Jogada10
Apresentador da Globo agradeceu à equipe que o acompanhou nos EUA e retorna ao Brasil após sofrer um mal-estar durante entrada ao vivo
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