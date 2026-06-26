Scaloni confirma que Messi começará o jogo contra a Jordânia no banco

Já classificada para a próxima fase na liderança do Grupo J, a Argentina não terá Lionel Messi entre os titulares na partida contra a Jordânia, neste sábado (26). O treinador Lionel Scaloni trouxe a informação de que o craque ficará no banco de reservas no confronto válido pela última rodada.

Contudo, a ausência de Messi é a única alteração da equipe confirmada pelo técnico. Afinal, Scaloni afirmou que ainda não tem a escalação definida e que definirá quem começa o jogo antes do jogo, sem a interferência do nível do adversário e ressaltando que todos têm chances.

“Leo vai para o banco. Vai começar depois. A equipe não tenho confirmada. Vamos decidir amanhã. Os que vão jogar amanhã merecem jogar. São parte da convocação. Têm méritos pelo que fizeram. Quando jogam, são os primeiros nos treinos do dia seguinte. Como treinador, apenas posso dar minutos, então dou. Não apenas porque não vinham jogando. Eles merecem. A decisão não é relacionada a quem vamos jogar. Preferir alguém é uma falta de respeito. Não prefiro ninguém. Queria ser campeão mundial amanhã. São rivais difíceis”, pontuou.

Entretanto, mesmo enfrentando a Jordânia já eliminada, Scaloni fez questão de destacar as atuações do adversário. O treinador recordou os bons jogos que os Cavaleiros fizeram contra Áustria e Argélia e não subestimou o potencial da seleção asiática.

“É uma seleção que perdeu para a Argélia no último minuto. Era um jogo parelho, contra a Áustria o mesmo. É um bom rival. Temos nossas armas. Temos que mudar o que fizemos no último jogo, não são os mesmos jogadores, mas com a mesma vontade”, concluiu.

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