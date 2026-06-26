Copa do Mundo. Dias 20, 21, 22 e 23! Sorria, você está na Barra!

Miami não deve nada à Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Trânsito insuportável, calor agonizante de verão, falta de esquinas, condomínios fechados, centros comerciais, taxistas salafrários, golpistas, prédios altíssimos, executivos com o nariz em pé e a exaltação a uma vida sob quatro rodas. Um lugar hostil para quem curte longas caminhadas. O contribuinte anda, anda, anda. E não chega a lugar nenhum se não guardar um carro na garagem por conta das grandes distâncias. Este cronista, por exemplo, com a falsa ilusão do mapa, acreditava que chegaria no pier onde encontraria os escoceses em 20 minutos. Mas era uma loucura, pois, na realidade, eram mais de 30 quilômetros de distância. Se ele se pautasse pelo Google, estaria até agora batendo perna.

Só faltou, aliás, aquele letreiro “Sorria, você está na Barra”. Decerto que eu jamais seguiria este outdoor. Praia na ensolarada Flórida? Nem pensar, por conta da falta de tempo.

O Jogada10 ficou, no entanto, em Fort Lauderdale por conta da proximidade com o Hard Rock Stadium. Antes de Escócia x Brasil, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, um funcionário do local promoveu uma espécie de pequena gincana com a reportagem. Enviou um grupo de jornalistas para o andar superior e deixou que eles descobrissem por si mesmos onde seria a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti.

Cadê o Tony Montana?

Lauderdale tem ao menos alguns locais cinematográficos, como aqueles hotéis de beira de estrada com os quartos em plena calçada. Estas locações lembram cenas iniciais de “Scarface”, quando Tony Montana, interpretado brilhantemente por Al Pacino, ainda estava em ascensão no mundo do crime. E olha que nem é o melhor filme do Brian De Palma. Ao longo de uma highway, há aqueles letreiros em neon de motéis, o que transmite, somando à temperatura inclemente, uma atmosfera densa e desalentadora. Todos pareciam vazios e sem clientes.

A Seleção Brasileira ainda pode retornar à cidade se chegar às quartas de final da competição. O roteiro já está feito. Aeroporto/estádio/hotel. E nada mais!

*Esta coluna não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada10.

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