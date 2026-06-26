Vini Jr ganha homenagem e vê “cinco finais” para Seleção

A CBF homenageou Vinicius Jr. na tarde desta sexta-feira (26) por completar 50 jogos com a camisa da Seleção. O atacante atingiu a marca histórica no empate por 1 a 1 com o Marrocos, quando anotou o gol brasileiro na estreia do país na Copa do Mundo.

“Estou muito feliz pelos 50 jogos junto com a Seleção. É uma honra poder representar o meu país em uma Copa. Espero que a gente possa seguir firme e evoluir. Faltam cinco finais”, celebrou o camisa 7, em referência aos cinco jogos do mata-mata da Copa.

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O atacante de 25 anos brilha como um dos destaques do Brasil no Mundial, somando quatro dos sete gols da Seleção no torneio. Ele, afinal, balançou as redes em todas as três partidas da fase de grupos, feito que iguala as marcas de Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo Fenômeno (2002) e Rivaldo (2002) na lista de atletas que marcaram em cada compromisso da primeira fase da Copa.

Vini, aliás, é o primeiro atleta desde Neymar na edição de 2014 a marcar quatro gols em uma Copa do Mundo. Este número de tentos, assim, já o coloca na briga pela artilharia. Está empatado com o norueguês Haaland e os franceses Mbappé e Dembélé e atrás do argentino Messi, que anotou cinco.

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Mais uma Copa de Vini Jr

Esta, aliás, é a segunda Copa de Vinicius. Na edição de 2022, foi titular da campanha e estufou as redes na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final. Ao todo, soma cinco gols em Mundiais, empatado com Garrincha, Romário e Zico.

Com Vini Jr. entre seus protagonistas, a Seleção, portanto, irá enfrentar o Japão na segunda-feira (29), pelos 16 avos de final da Copa, no NRG Stadium, na cidade de Houston, às 14h (de Brasília).

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