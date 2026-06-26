Hoffenheim rejeita nova proposta do São Paulo por Arthur Chaves

O São Paulo sofreu mais um revés nas negociações para reforçar o seu sistema defensivo nesta janela de transferências. A diretoria tricolor apresentou uma nova proposta para contratar o zagueiro Arthur Chaves, mas o Hoffenheim, da Alemanha, recusou prontamente a investida. Os dirigentes paulistas tentam viabilizar a chegada do defensor por meio de um contrato de empréstimo, porém esbarram na postura irredutível do clube europeu nos bastidores do mercado.

A cúpula do Morumbi ofereceu uma quantia em dinheiro considerada relevante internamente para tentar destravar a liberação imediata do atleta de 25 anos. Mesmo com o acréscimo financeiro na nova oferta, o montante apresentado ficou bem abaixo das exigências estipuladas pela diretoria alemã. O Hoffenheim faz jogo duro e já manifestou que prioriza uma venda definitiva dos direitos econômicos do jogador ou, no mínimo, uma compensação financeira muito mais robusta para aceitar a cessão temporária por seis meses.

Mudança no departamento de futebol e pessimismo nos bastidores

O modelo de negócio imposto pelos alemães gerou uma onda de pessimismo nos bastidores do São Paulo ao longo das últimas semanas. Antes da saída do executivo Rui Costa do comando do departamento de futebol, a avaliação interna era de que as conversas haviam esfriado quase por completo. A diretoria são-paulina chegou a cogitar a retirada oficial das negociações por conta das limitações orçamentárias que o clube enfrenta nesta temporada.

Contudo, a mudança recente na gestão do futebol deu uma nova sobrevida às tratativas com o clube da Bundesliga. O ex-lateral Rafinha assumiu interinamente a condução das negociações e retomou os contatos diretos com os representantes de Arthur Chaves e com os dirigentes do Hoffenheim no início desta semana. A nova liderança do departamento tenta mapear se existe qualquer margem de flexibilização por parte dos europeus. Porém, estão cientes de que a operação só avançará se os alemães reduzirem os valores da pedida.

Setor defensivo segue como prioridade máxima no São Paulo

Apesar do cenário financeiro adverso e das sucessivas negativas, a diretoria do São Paulo ainda não joga a toalha e mantém Arthur Chaves como um alvo prioritário para a intertemporada. A busca por um zagueiro central é tratada como uma urgência pela comissão técnica para a sequência do Campeonato Brasileiro. A necessidade de qualificar o setor persiste mesmo após a recente reintegração do equatoriano Robert Arboleda, que voltou a treinar com o elenco principal após um período de afastamento por indisciplina.

Como o desfecho com o atleta do Hoffenheim parece distante, o departamento de futebol do São Paulo atua em outra frente. Primeiramente, reabriu negociações com o experiente Domingos Duarte. O defensor português de 31 anos encerrará o seu vínculo contratual na Europa neste meio de ano e ficará totalmente livre no mercado de transferências. O grande obstáculo para o acerto com o staff do jogador europeu envolve a adequação ao teto salarial do clube.

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