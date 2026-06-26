Panamá x Inglaterra: ingleses buscam primeiro lugar no Grupo L

A Inglaterra enfrenta o Panamá neste sábado (27), às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela terceira rodada do Grupo L da Copa do Mundo. A equipe de Thomas Tuchel chega à última rodada com quatro pontos, mesma pontuação de Gana, mas lidera a chave pelo saldo de gols. O Panamá, por sua vez, já está eliminado e apenas cumpre tabela.

O cenário inglês, todavia, ainda exige atenção. A vitória garante classificação e deixa a seleção muito perto da liderança. No entanto, se Gana também vencer a Croácia, a disputa pelo primeiro lugar passará pelo saldo de gols. Hoje, a Inglaterra tem saldo +2, enquanto Gana tem +1. Portanto, caso as duas vençam, os ganeses precisam ganhar por margem pelo menos dois gols maior que a inglesa para tomar a liderança.

O empate também classifica a Inglaterra. Nesse caso, porém, o primeiro lugar dependeria do outro jogo do grupo. Se Gana e Croácia empatarem, os ingleses ficam em primeiro. Se houver vencedor em Filadélfia, a seleção de Tuchel termina em segundo.

A derrota ainda pode manter a Inglaterra viva, mas abre o cenário mais desconfortável. Se perder para o Panamá e a Croácia vencer Gana, os ingleses podem cair para terceiro lugar, dependendo do saldo. Mesmo assim, com quatro pontos, ainda teriam caminho possível entre os melhores terceiros colocados.

O Panamá não tem mais chances de classificação. A seleção perdeu por 1 a 0 para Gana na estreia e também por 1 a 0 para a Croácia na segunda rodada. Como não alcança mais Inglaterra nem Gana, e também perde no confronto direto para os croatas, a equipe de Thomas Christiansen se despede da Copa neste sábado.

Onde assistir

A partida terá transmissão de Globo, SBT, sportv, N Sports, Globoplay e CazéTV.

Como chega o Panamá

O Panamá tenta evitar uma despedida sem pontos. A seleção disputou apenas uma Copa antes de 2026, em 2018, quando também caiu na fase de grupos. Naquela edição, enfrentou a Inglaterra e perdeu por 6 a 1, resultado que segue como o único confronto entre as seleções em Mundiais.

Mesmo eliminado, o time de Thomas Christiansen ainda busca um marco. O Panamá nunca pontuou em Copas e chega ao último jogo com cinco derrotas em cinco partidas somando 2018 e 2026. A principal dificuldade está no ataque. A equipe passou em branco contra Gana e Croácia, apesar de ter competido melhor do que o placar sugere.

Christiansen deve manter uma estrutura pragmática, em 5-4-1. Adalberto Carrasquilla segue como dúvida por lesão no adutor, enquanto Aníbal Godoy ainda não tem ritmo ideal. Assim, Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba e José Fajardo aparecem entre os nomes mais importantes para tentar equilibrar o jogo.

Como chega a Inglaterra

A Inglaterra estreou com vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, mas perdeu ritmo no empate por 0 a 0 com Gana. Apesar da posse de bola alta, a equipe teve dificuldade para quebrar uma defesa compacta e saiu de campo com mais perguntas do que respostas.

Tuchel também precisa administrar problemas físicos. Reece James sentiu desconforto muscular e deve ficar fora por algumas partidas. Declan Rice, que não está em condição plena, pode ser preservado. Por isso, Djed Spence pode mudar de lado na defesa, Nico O’Reilly pode voltar à lateral esquerda, e Kobbie Mainoo surge como alternativa no meio.

No ataque, a pressão por mudanças aumentou. Anthony Gordon e Noni Madueke não convenceram contra Gana. Assim, Bukayo Saka, Marcus Rashford e Morgan Rogers entraram no debate por espaço. A tendência, no entanto, é Rashford começar pela esquerda, com Bellingham centralizado e Harry Kane como referência.

Possíveis adversários no mata-mata

Se terminar em primeiro no Grupo L, a Inglaterra enfrentará uma seleção terceira colocada vinda dos grupos E, I, J ou K, segundo o cruzamento indicado pela Sports Mole. Entre os nomes possíveis aparecem Equador, Senegal, Argélia e RD Congo, a depender do fechamento das chaves e da lista de melhores terceiros. Esse seria o caminho mais favorável.

Se terminar em segundo, a Inglaterra enfrentará o segundo colocado do Grupo K. Nesse cenário, os adversários mais prováveis são Colômbia ou Portugal, que se enfrentam na última rodada da chave. A possibilidade de cruzar com Cristiano Ronaldo já aparece como um dos principais alertas para Tuchel.

Se terminar em terceiro e avançar entre os melhores terceiros, a Inglaterra pode ter um caminho ainda mais difícil, com possibilidade de enfrentar o vencedor do Grupo K. Nesse cenário, Colômbia ou Portugal também aparecem como possíveis adversários.

O Panamá está eliminado e não tem possibilidades de mata-mata. A seleção joga apenas para tentar seu primeiro ponto em Copas.

PANAMÁ x INGLATERRA

Copa do Mundo — 3ª rodada do Grupo L

Data-Hora: 27 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

PANAMÁ: Mosquera; Murillo, Córdoba, Ramos, Andrade e Blackman; Cristian Martínez, Bárcenas, Harvey e Puma Rodríguez; Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen

INGLATERRA: Pickford; Spence, Guéhi, Konsa e O’Reilly; Mainoo e Anderson; Madueke, Bellingham e Rashford; Kane. Técnico: Thomas Tuchel

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (QAT)

Assistentes: Taleb Al Marri (QAT) e Saoud Al Maqaleh (QAT)

VAR: Juan Lara (CHI)

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