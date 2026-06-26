Colômbia x Portugal: duelo pela ponta do Grupo K

Fechando a fase de grupos do Grupo K, Colômbia e Portugal se enfrentam em duelo que decide a ponta do grupo. A partida acontece na noite deste sábado (27), às 20h30, de Brasília, em Miami, nos Estados Unidos, em jogo válido pela última rodada da Copa do Mundo.
Na tabela, os sul-americanos levam vantagem, com duas vitórias e seis pontos conquistados. Com isso, os Cafeteros jogam pelo empate para garantir a liderança do grupo. Por outro lado, os Lusos precisam vencer a partida, apesar de ter goleado o Uzbequistão, para ficar na primeira colocação.
Onde assistir
A partida terá transmissão do canal da CazéTV no YouTube.
Como chega a Colômbia
Apesar de vir de duas vitórias, o técnico Néstor Lorenzo cobrou sua equipe por conta da efetividade no ataque. Afinal, contra a República Democrática do Congo, a seleção desperdiçou diversas oportunidades de ter um placar mais tranquilo. Para a partida, os Cafeteros não possuem nenhum desfalque, mas ficam de olho nos pendurados, Lucumí, Mojica e Lerma, que podem virar baixas para a próxima fase.
Como chega Portugal
Após ter conseguido se reabilitar da estreia ruim, a seleção portuguesa vem para comprovar o seu favoritismo dentro do Mundial. Em busca da liderança, o técnico Roberto Martínez deve manter a mesma equipe que goleou o Uzbequistão, com destaque para Cristiano Ronaldo, que marcou dois gols na última partida.
COLÔMBIA X PORTUGAL
Copa do Mundo – Grupo K – 3ª rodada
Data e horário: 27/6/2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)
Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
COLÔMBIA: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.
PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.Técnico: Roberto Martínez.
Árbitro: Alireza Faghani (AUS)
Assistentes: George Lakrindis e Andrew Lindsay (AUS)
VAR: Bastian Dankert (ALE)
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