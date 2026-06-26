Espanha vence, garante o 1º lugar e elimina o Uruguai em crise

A Espanha não precisou nem mesmo mostrar seu repertório diante de um Uruguai em crise para vencer por 1 a 0 e assegurar a primeira colocação do Grupo H da Copa do Mundo 2026. Agora, a Fúria aguarda pelo segundo lugar do Grupo J (Argélia ou Áustria) na segunda fase do Mundial. A Celeste, com um futebol pobre e sem vitórias, volta para casa depois de mais uma campanha pífia na fase de grupos.
O primeiro tempo foi equilibrado nos minutos iniciais, com o Uruguai tentando pressionar e buscando jogadas principalmente com Núñez e Bentancur. No entanto, a seleção espanhola controlou a posse de bola durante boa parte da etapa inicial, com Pedri, Rodri e Lamine Yamal ditando o ritmo e criando as melhores oportunidades. A Celeste teve dificuldades para transformar suas chegadas em chances claras e esbarrou na boa organização defensiva da Espanha.
A Espanha abriu o placar aos 42 minutos. Baena finalizou de média distância após assistência de Llorente, e o goleiro Fernando Muslera falhou terrivelmente ao tentar fazer a defesa, permitindo que a bola entrasse para desespero dos companheiros. A falha abalou visivelmente o goleiro – que já havia falhado duas vezes diante de Cabo Verde.
Jogo ríspido
No segundo tempo, porém, o Uruguai voltou mais agressivo e promoveu uma mudança no gol, com a entrada de Rochet no lugar de Muslera. A equipe de Marcelo Bielsa aumentou a pressão e tentou empurrar a Espanha para o campo de defesa, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras. A partida também ficou mais truncada, com muitas faltas e cartões. A seleção espanhola administrava a vantagem e apostava nos contra-ataques.
Nos minutos finais, a Celeste se lançou ao ataque em busca do empate. Mas esbarrou na sólida atuação defensiva da Espanha e na falta de criatividade no último terço do campo. A equipe de Luis de la Fuente ainda teve a chance de ampliar aos 40. Ferran Torres recebeu livre na entrada da área, mas carimbou o travessão.
URUGUAI 0 x 1 ESPANHA
Copa do Mundo – Grupo H – 3ª rodada
Data e horário: 26/6/2026 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Estádio Akron, Guadalajara (MEX)
Público presente: 45.065 pessoas
Gol: Baena, 42’/1ºT (0-1)
URUGUAI: Muslera (Rochet, intervalo); Varela, Cáceres, Olivera e Sanabria (Brian Rodríguez, 25/2ºT); Ugarte (De la Cruz, 45/1ºT), Bentancur e Valverde (Viñas, 12/2ºT); Núñez, Maxi Araújo e Canobbio. Técnico: Marcelo Bielsa.
ESPANHA: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri (Ruiz, 15/2ºT) e Merino (Dani Olmo, 15/2ºT); Baena (Pino, 20/2ºT), Lamine Yamal (Nico Williams, 31/2ºT) e Oyarzábal (Ferran Torres, 31/2ºT). Técnico: Luis de la Fuente.
Árbitro: Ismael Elfath (EUA)
Assistentes: Corey Parker e Kyle Atkins (ambos dos EUA)
VAR: Tatiana Guzman (Nicarágua)
Cartões Amarelos: Varela, Sanabria, De la Cruz (Uruguai); Baena (Espanha)
Cartão vermelho: Canobbio (49’/2ºT)
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