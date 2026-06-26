Comemora, Vozinha e cia.! Cabo Verde avança e enfrentará a Argentina

Cabo Verde fez história em sua primeira participação em Copas do Mundo. Afinal, nesta sexta-feira (26/6), no NRG Stadium, em Houston, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo, empatou em 0 a 0 com a Arábia Saudita. Assim, beneficiado pela derrota do Uruguai para a Espanha, os caboverdianos terminaram na segunda colocação do grupo e garantiram vaga para a segunda fase. Os africanos foram melhores durante a maior parte da partida, conseguindo comandar as ações e criar as melhores oportunidades diante de uma Arábia Saudita que dependia da vitória para seguir na competição, mas foi ineficaz.

Agora, Cabo Verde, que empatou seus três jogos e surpreendeu ao segurar um 0 a 0 com a Espanha e o 2 a 2 com o Uruguai, terá um grande desafio pela frente. Na segunda fase, seu adversário será ninguém menos que a atual campeã do mundo, a Argentina, no dia 3, em Miami. O Grupo H terminou com a Espanha na liderança, com sete pontos, seguida por Cabo Verde, com três. Espanha e Arábia Saudita terminaram com dois pontos e estão eliminadas.

Como foi Cabo Verde Arábia Saudita

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente. Cabo Verde, bem mais encaixado em campo, ficou trocando passes e esperando algum erro defensivo da Arábia Saudita, mas falhando no último passe. Assim, teve as melhores chances quando buscou dar velocidade, principalmente pela esquerda com Ryan Mendes e Semedo. E foi por este lado que teve suas duas melhores oportunidades. Ambas em chutes de fora da área. Mas sem grande perigo para Al Owais. Já a Arábia Saudita pouco fez. Salem Al-Dawsari, o craque do time, estava mal. A única chance foi aos 44, em um cruzamento de Al-Malki que Kanno cabeceou, obrigando Vozinha a fazer a única defesa difícil de toda a etapa.

No segundo tempo, Cabo Verde voltou tentando a vitória para confirmar a classificação sem sustos. O time quase marcou antes dos cinco minutos em duas oportunidades. A primeira com Miro Monteiro, mas Al Owais fez a defesa. Depois, Pina arriscou de fora da área e a bola passou raspando a trave.

A Arábia Saudita não conseguiu encontrar seu jogo. Aos 32 minutos, Cabo Verde perdeu uma chance claríssima. Nuno da Costa, que havia entrado pouco antes, recebeu um lançamento em profundidade, ajeitou e rolou para Laros Duarte, livre na área e cara a cara com o goleiro. No entanto, o chute foi defendido por Al Owais, que manteve os sauditas vivos na partida.

Mas faltou qualidade ao ataque da Arábia Saudita. No fim, Nuno da Costa ainda desperdiçou um gol feito que daria a vitória a Cabo Verde. Quando o árbitro apitou o fim da partida, os jogadores ficaram de olho nas imagens do jogo entre Espanha e Uruguai. Com a vitória espanhola, Cabo Verde terminou na segunda colocação do Grupo H. Assim, garantiu, de forma histórica, a classificação para a segunda fase.

História improvável

Cabo Verde, com Vozinha e companhia, conseguiu o que parecia impensável. A seleção de um país com pouco mais de 500 mil habitantes e um futebol nacional quase amador terminou à frente de um Uruguai bicampeão mundial e de uma Arábia Saudita que possui uma das ligas mais milionárias do planeta. Enfim, está classificada.

Argentina, vocês talvez tenham um problema pela frente na próxima fase.

CABO VERDE 0X0 ARÁBIA SAUDITA

Copa do Mundo – Grupo H – 3ª rodada

Data: 26/6/2026

Local: NRG Stadium, Houston (EUA)

Gol: –

CABO VERDE: Vozinha; Wagner Pina (Steven Moreira, 48’/2ºT), Pico Lopes, Diney Borges e João Paulo; Kevin Pina, Jamiro Monteiro (Garry Rodrigues, 26’/2ºT), Deroy Duarte, Willy Semedo (Hélio Varela, 15’/2ºT) e Ryan Mendes (Laros Duarte, 26’/2ºT); Livramento (Nuno da Costa, 15’/2ºT). Técnico: Bubista.

ARÁBIA SAUDITA: Al-Owais; Al-Amri, Abdulhamid, Tambakti (Lajami, 33’/2ºT) e Boushal Washl (Al-Harbi,37’/2ºT); Kanno, Nasser Al-Dawsari e Al-Khaibari; Salem Al-Dawsari (Al-Shamat, 21’/2ºT), Al-Buraikan e Mandash (Al-Hamddan, 21’/2ºT). Técnico: Giorgios Donis.

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Cartões amarelos: Pina (CBV); Abdulhamid, Nasser Al-Dawsari (SAU)

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