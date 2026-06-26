Jordânia x Argentina: sem Messi e em busca do 100% de aproveitamento

Já com a vaga e a liderança garantida, a Argentina deve vir modificada para o seu último jogo na fase de grupos da Copa do Mundo. A atual campeã mundial entra em campo na noite deste sábado (27), para encarar a Jordânia, às 23h, de Brasília, em Arlington, no Texas.

Depois de vencer a Áustria e a Argélia com cinco gols de Messi, a Albiceleste chega com seis pontos e a primeira colocação do Grupo J já garantida. Por outro lado, os Cavaleiros, que fizeram sua estreia na competição, perderam os dois jogos e já estão eliminados.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo canal do YouTube da CazéTV.

Como chega a Jordânia

Apesar de ter perdido suas duas primeiras partidas, a Jordânia saiu com boas impressões dos confrontos em seu debute em Mundiais. Entretanto, já chega eliminada e tenta os seus primeiros pontos na história do torneio. Com isso, o técnico Jamal Sellami deve repetir a base da equipe que vem atuando ao longo da Copa.

Como chega a Argentina

Em busca do 100% de aproveitamento na primeira fase, a Albiceleste deve ter uma equipe completamente diferente. Apesar de não confirmar, Lionel Scaloni deve dar oportunidades aos jogadores que estiveram no banco de reservas nas primeiras rodadas, incluindo o atacante Flaco López. Autor dos cinco gols argentinos no torneio, Messi é a única ausência bancada pelo treinador.

JORDÂNIA X ARGENTINA

Copa do Mundo – Grupo J – 3ª rodada

Data e horário: 27/6/2026 (sábado), às 23h (de Brasília)

Local: AT&T Stadium, Arlington (EUA)

JORDÂNIA: Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab e Abu Taha; Haddad, Al-Rashdan e Al-Rawabdeh; Al-Tamari, Olwan e Al-Mardi. Técnico: Jamal Sellami.

ARGENTINA: Rulli; Montiel, Otamendi, Senesi e Tagliafico; Palacios, Paredes e Lo Celso; Giuliano Simeone, Flaco López e Nico Paz..Técnico: Lionel Scaloni.

Árbitro: Istvan Kovacs (BEL)

Assistentes: Mihai Marica (BEL) e Ferencz Tunyogi (BEL)

VAR: Bram Van Driessche (BEL)

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