Novorizontino vence o líder Vila Nova com gol nos acréscimos pela Série B

O Novorizontino conquistou uma vitória heróica e bateu o líder Vila Nova por 2 a 1 na noite desta sexta-feira (26). O confronto, válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, aconteceu no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte. O gol decisivo saiu apenas aos 48 minutos do segundo tempo, inflamando a torcida local. Com este resultado expressivo, o Tigre do Vale encostou de vez na ponta da tabela de classificação.

Novorizontino marca no início do jogo

Os donos da casa começaram a partida em ritmo acelerado e abriram o placar logo aos cinco minutos de jogo, quando Luís Oyama balançou as redes. No entanto, o Vila Nova reagiu na reta final do primeiro tempo e buscou o empate aos 41 minutos, graças ao gol anotado por Nathan Camargo. Dessa forma, as duas equipes foram para o intervalo com a igualdade no marcador, deixando o cenário completamente aberto para a etapa complementar.

Expulsão na reta final e estrela do banco de reservas

Durante o segundo tempo, o Novorizontino pressionou o adversário e criou as melhores oportunidades ofensivas. Aos sete minutos, Rômulo fez grande jogada e serviu Luís Oyama, mas o goleiro Helton Leite operou uma excelente defesa. Posteriormente, aos 24, o arqueiro goiano brilhou novamente ao salvar uma cabeçada perigosa de Juninho. A pressão dos mandantes aumentou consideravelmente após os 40 minutos, momento em que o jogador Dudu, do Vila Nova, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso de campo.

A vantagem numérica deu o gás que faltava para o Aurinegro buscar os três pontos em seu estádio. Desse modo, a estrela do técnico Enderson Moreira brilhou com as alterações promovidas na equipe. O atacante Juninho, que havia começado o duelo no banco de reservas, aproveitou uma sobra na grande área aos 48 minutos e acertou um belo chute de sem-pulo. O goleiro Helton Leite nada pôde fazer para evitar o gol da vitória paulista.

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