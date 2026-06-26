Croácia x Gana: duelo direto por vaga no mata-mata

Croácia e Gana se enfrentam neste sábado (27), às 18h, no Lincoln Financial Field, na Pensilvânia, pela terceira rodada do Grupo L da Copa do Mundo. Separadas por apenas um ponto, as duas seleções entram em campo em confronto direto pela classificação: Gana tem quatro pontos e avança se não perder, enquanto a Croácia, com três, precisa vencer para garantir vaga sem depender de combinações paralelas.

Onde Assistir

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Como chega a Croácia

A Croácia chega pressionada, mas viva. Depois da derrota para a Inglaterra na estreia, a equipe de Zlatko Dalic reagiu ao vencer o Panamá por 1 a 0 e recolocou o próprio destino nas mãos. Ainda assim, o triunfo não encerrou todas as dúvidas. O time voltou a ser mais seguro defensivamente, porém ainda precisa transformar posse e controle em maior presença ofensiva. Por isso, Ante Budimir, autor do gol da vitória na rodada anterior após sair do banco, aparece como candidato forte a começar entre os titulares.

Com Modric e Kovacic como referências na construção, a Croácia tende a assumir mais riscos, já que o empate não basta para ultrapassar Gana. Além disso, a seleção croata ainda pode sonhar com a liderança do grupo. Para isso, contudo, precisa vencer e torcer por tropeço da Inglaterra contra o Panamá. Caso apenas empate, ficará atrás dos ganeses e dependerá da classificação entre os melhores terceiros colocados.

Como chega Gana

Gana entra em campo com vantagem matemática e emocional. A seleção africana venceu o Panamá na estreia, segurou o empate sem gols contra a Inglaterra e, por isso, joga por um novo empate para confirmar presença no mata-mata. A equipe de Carlos Queiroz mostrou força defensiva diante dos ingleses, mesmo com pouca posse de bola, e deve repetir uma estratégia de compactação, transição e resistência diante de uma Croácia obrigada a atacar.

Ainda assim, Gana também precisa evitar uma postura excessivamente passiva. Embora o empate sirva, uma vitória pode até levar a equipe à liderança do Grupo L, dependendo do resultado de Inglaterra x Panamá. No gol, Benjamin Asare deve seguir entre os titulares depois de substituir Lawrence Ati Zigi, que ficou fora contra a Inglaterra por lesão muscular, e responder com atuação segura na segunda rodada.

Possibilidades no mata-mata

O cruzamento da próxima fase também aumenta o peso da partida. Quem terminar na liderança do Grupo L enfrentará, nos 16 avos de final, uma seleção classificada em terceiro lugar dos grupos E, H, I, J ou K. Já o segundo colocado terá pela frente o segundo do Grupo K. Caso Croácia ou Gana avancem apenas como uma das melhores terceiras colocadas, o caminho mais provável será contra o líder do Grupo K, chave que ainda envolve Portugal, Colômbia, RD Congo e Uzbequistão. Assim, além da vaga, o duelo também define o lado do chaveamento e o grau de dificuldade imediato no mata-mata.

CROÁCIA X GANA

Copa do Mundo — 3ª rodada do Grupo L

Data-Hora: 27 de junho de 2026, às 18h

Local: Lincoln Financial Field, Pensilvânia, Estados Unidos

CROÁCIA: Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo e Gvardiol; Kovacic e Modric; Baturina, Pasalic e Perisic; Budimir. Técnico: Zlatko Dalic

GANA: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah; Yirenkyi, Partey e Sibo; Williams, Ayew e Semenyo. Técnico: Carlos Queiroz

Árbitro: Drew Fischer (CAN)

Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

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