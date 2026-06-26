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Jogada10

Bielsa assume culpa por eliminação do Uruguai &#8220;Não tirei o melhor da equipe&#8221;

Bielsa assume culpa por eliminação do Uruguai &#8220;Não tirei o melhor da equipe&#8221;
Bielsa assume culpa por eliminação do Uruguai “Não tirei o melhor da equipe” -
Treinador lamenta derrota para a Espanha, admite falhas no comando da Celeste e explica substituição de Federico Valverde na partida
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