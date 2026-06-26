Goleiro do Fluminense, Vitor Eudes é internado por infecção grave

O Fluminense sofreu uma baixa importante em seu elenco profissional para a sequência dos trabalhos de intertemporada no CT Carlos Castilho. O goleiro reserva Vitor Eudes acabou internado após contrair uma meningoencefalite viral, uma condição médica que consiste na inflamação simultânea das meninges e do tecido cerebral. Por meio de uma nota oficial emitida em seus canais de comunicação, o clube carioca informou que a doença não é contagiosa. Desse modo, o atleta de 27 anos permanecerá afastado das atividades desportivas por tempo indeterminado.

O arqueiro havia se reapresentado normalmente ao departamento de futebol na última segunda-feira (22), logo após desfrutar de um período de 22 dias de férias coletivas junto ao restante do grupo. Vitor Eudes chegou a participar ativamente das primeiras avaliações físicas e realizou treinamentos específicos no gramado até a última quarta-feira (24). No entanto, o jogador começou a manifestar sintomas característicos da infecção e a comissão técnica optou por retirá-lo preventivamente dos treinos diários.

Quadro clínico estável e exames nos bastidores

De acordo com o boletim divulgado pela equipe médica do Fluminense, o goleiro passa bem e apresenta um quadro clínico considerado estável. Ele segue sob observação rigorosa em ambiente hospitalar para a realização de exames complementares, que visam identificar com precisão o vírus específico que causou a inflamação. Na maioria dos casos semelhantes, esse tipo de infecção decorre de agentes virais comuns no cotidiano, como os vírus da dengue, da zika ou da própria influenza.

Os sintomas gerais da meningoencefalite viral englobam febre alta, mal-estar generalizado e fortes dores musculares pelo corpo. Por isso, os médicos decidiram manter o repouso absoluto do atleta nas próximas semanas para evitar complicações de saúde. A diretoria e os funcionários do Tricolor das Laranjeiras manifestaram apoio público ao jogador nos bastidores durante o processo de recuperação.

Trajetória de Vitor Eudes no Fluminense

Contratado pelo Fluminense em dezembro de 2022, Vitor Eudes foi revelado originalmente nas categorias de base do Cruzeiro e acumula também uma experiência no futebol europeu, onde defendeu as cores do Marítimo, de Portugal. No elenco comandado pela atual comissão técnica, ele exerce o papel de reserva imediato do veterano Fábio.

O jovem goleiro soma 13 partidas oficiais disputadas com a camisa do clube carioca, sendo que dois desses jogos aconteceram na atual temporada de 2026. Atualmente, ele possui um vínculo contratual válido com o Tricolor das Laranjeiras até dezembro de 2027. Com o seu afastamento temporário da intertemporada, os goleiros da base devem ganhar mais espaço nos treinos do time principal.

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