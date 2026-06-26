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Jogada10
Bielsa assume a culpa por eliminação: “O que eu deixo para o futebol uruguaio é nada”
Por
Jogada10
Publicado às 23h58 de 26/06/2026
Bielsa assume a culpa por eliminação: “O que eu deixo para o futebol uruguaio é nada” -
Jogada10
Treinador lamenta derrota para a Espanha, admite falhas no comando da Celeste e explica substituição de Federico Valverde na partida
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