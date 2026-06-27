Paraguai se classifica e terá Alemanha como adversária na próxima fase da Copa

O Paraguai confirmou nesta sexta-feira (26) a classificação à segunda fase da Copa do Mundo. A vaga veio um dia depois do empate sem gols com a Austrália, pela terceira rodada do Grupo D, em Santa Clara, nos Estados Unidos. A vitória da Espanha sobre o Uruguai e o empate entre Cabo Verde e Arábia Saudita garantiram a seleção sul-americana entre os oito melhores terceiros colocados.

Com a classificação, o Paraguai vai enfrentar a Alemanha no mata-mata. A seleção alemã terminou em primeiro lugar no Grupo E. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (29), às 17h30, em Boston.

O Paraguai entrou nesta sexta-feira (26) ainda dependente de outras chaves. Apesar disso, a equipe tinha boa vantagem na disputa entre os terceiros colocados. Para cair, precisava ver uma combinação ampla e improvável de resultados em diferentes grupos.

Cenário sempre favorável

Esse cenário começou a ruir com a vitória da Espanha sobre o Uruguai. Em seguida, o empate entre Cabo Verde e Arábia Saudita também favoreceu os paraguaios.

Antes da definição, o Paraguai ainda corria risco em caso de vitória uruguaia, triunfo de Cabo Verde ou goleada saudita. Além disso, precisava acompanhar Bélgica x Nova Zelândia, Irã x Egito, Áustria x Argélia, RD Congo x Uzbequistão, Portugal x Colômbia e Croácia x Gana. No entanto, os primeiros resultados da rodada já eliminaram a ameaça.

Agora, o Paraguai muda o foco. Depois de vencer a Turquia e empatar com a Austrália, a equipe chega ao mata-mata com uma campanha de resistência. Do outro lado, terá uma Alemanha que avançou como líder, mas vem de derrota para o Equador na última rodada da fase de grupos.

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