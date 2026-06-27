Corinthians vira alvo de pedido de investigação no MPF por suspeita de irregularidades

O Corinthians se tornou alvo de uma representação oficial no Ministério Público Federal (MPF) para apurar possíveis práticas irregulares em sua gestão financeira. O pedido de abertura de investigação foi protocolado nesta última quinta-feira (25) pelo promotor de Justiça Criminal de São Paulo, Cassio Roberto Conserino. O documento aponta a existência de indícios de problemas contábeis, fiscais e de governança corporativa que podem afetar diretamente arrecadações, recursos e interesses da União.

O foco central da apuração solicitada ao MPF envolve a relação do clube com programas de parcelamento federais, como a Timemania e o Profut. O promotor também pede uma varredura minuciosa em operações de crédito realizadas com a Caixa Econômica Federal, além do monitoramento de benefícios fiscais vigentes e de um acordo de renegociação de dívidas tributárias firmado junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Auditoria aponta ressalvas nas demonstrações financeiras do Corinthians

A iniciativa do promotor Cassio Roberto Conserino fundamenta-se em relatórios técnicos de auditorias independentes, incluindo um parecer elaborado pela empresa Ernst & Young. O documento fiscal apresentou uma série de ressalvas graves às demonstrações financeiras apresentadas pela diretoria alvinegra. As principais falhas estruturais envolvem a metodologia de registro de despesas, a transparência ativa das contas do clube e as condições reais de sustentabilidade financeira da Neo Química Arena.

A representação destaca com preocupação o fato de o Conselho Deliberativo do clube ter aprovado as contas de exercícios anteriores em abril deste ano, mesmo diante de alertas explícitos de auditores sobre distorções relevantes. Entre as principais inconsistências descritas está o lançamento tardio de despesas e passivos antigos. Na avaliação do promotor, esse procedimento mascarou o resultado financeiro oficial apresentado em 2024 e inviabilizou uma comparação contábil real entre os balanços recentes.

Questionamentos sobre a gestão da Neo Química Arena

A gestão econômica da Neo Química Arena representa outro gargalo importante detalhado na denúncia enviada ao MPF. A auditoria aponta que o financiamento do estádio junto à Caixa Econômica Federal registra um saldo devedor estimado em cerca de R$ 642 milhões.

O texto do promotor alega que o Corinthians omitiu informações cruciais sobre a engenharia financeira do fundo que administra a Arena. Tal fato impede uma avaliação transparente do patrimônio real e das garantias de pagamento oferecidas à instituição bancária pública.

Dívidas com a União e pedidos de perícia contábil

O documento também questiona a legalidade contábil do acordo fechado com a PGFN para refinanciar uma dívida tributária calculada em R$ 593 milhões. Segundo os relatórios, os efeitos econômicos dessa negociação foram inscritos de forma antecipada no balanço de 2025, embora o pacto tenha sido homologado juridicamente apenas em 2026.

A representação conclui solicitando que o MPF ordene uma perícia contábil independente no clube paulista. Desse modo, o promotor pede que a Justiça requisite documentos específicos da Receita Federal, da PGFN e da Caixa Econômica Federal para aprofundar as investigações nos bastidores.

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