Copa do Mundo adota um minuto de silêncio às vítimas na Venezuela

As partidas da Copa do Mundo 2026 desta sexta-feira (26) trouxeram homenagens às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela nesta semana. Antes de a bola rolar para os confrontos entre Senegal e Iraque, no Estádio de Toronto, e França e Noruega, em Boston, os times e a torcida guardaram um minuto de silêncio em memória das vítimas da tragédia.

A Fifa repetiu o mesmo protocolo nos jogos entre Espanha e Uruguai e Cabo Verde e Arábia Saudita. Os duelos de Nova Zelândia x Bélgica e Irã x Egito também fizeram o um minuto de silêncio.

Os dois terremotos atingiram o norte da Venezuela na última quarta-feira (24) e provocaram grande destruição, principalmente na capital Caracas. Segundo o balanço do governo venezuelano, a tragédia vitimou ao menos 920 pessoas e deixou cerca de 3.360 feridas, enquanto as equipes de busca ainda procuram por mais de 50 mil desaparecidos.

Uma das vítimas foi o atacante Yimvert Berroterán, de 18 anos, uma das principais promessas do país. O jogador estava desaparecido desde os terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24). Ele, entretanto, teve o corpo encontrado sob os escombros de um edifício em La Guaira, região mais afetada pelo desastre.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.