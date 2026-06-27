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Copa do Mundo adota um minuto de silêncio às vítimas na Venezuela

Copa do Mundo adota um minuto de silêncio às vítimas na Venezuela
Copa do Mundo adota um minuto de silêncio às vítimas na Venezuela -

As partidas da Copa do Mundo 2026 desta sexta-feira (26) trouxeram homenagens às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela nesta semana. Antes de a bola rolar para os confrontos entre Senegal e Iraque, no Estádio de Toronto, e França e Noruega, em Boston, os times e a torcida guardaram um minuto de silêncio em memória das vítimas da tragédia.

A Fifa repetiu o mesmo protocolo nos jogos entre Espanha e Uruguai e Cabo Verde e Arábia Saudita. Os duelos de Nova Zelândia x Bélgica e Irã x Egito também fizeram o um minuto de silêncio.

Os dois terremotos atingiram o norte da Venezuela na última quarta-feira (24) e provocaram grande destruição, principalmente na capital Caracas. Segundo o balanço do governo venezuelano, a tragédia vitimou ao menos 920 pessoas e deixou cerca de 3.360 feridas, enquanto as equipes de busca ainda procuram por mais de 50 mil desaparecidos.

Uma das vítimas foi o atacante Yimvert Berroterán, de 18 anos, uma das principais promessas do país. O jogador estava desaparecido desde os terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24). Ele, entretanto, teve o corpo encontrado sob os escombros de um edifício em La Guaira, região mais afetada pelo desastre.

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