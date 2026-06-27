Deroy Duarte: “Cabo Verde fez o impensável”

Um dos alicerces do meio-campo de Cabo Verde, Deroy Duarte estava extasiado. Afinal, a seleção cabo-verdiana acabara de empatar em 0 a 0 com a Arábia Saudita, nesta sexta-feira (26/6), em Houston. Com o resultado, conquistou uma classificação histórica para a segunda fase da Copa do Mundo, terminando em segundo lugar do Grupo H, com três pontos, atrás apenas da Espanha, que somou sete. Cabo Verde ficou à frente dos eliminados Uruguai e Arábia Saudita, ambos com dois pontos.

O jogador, que defende o Ludogorets, da Bulgária, e tem 26 anos, afirmou que a campanha de Cabo Verde em sua primeira participação em um Mundial ficará marcada para sempre na história do futebol do país.

“Uma loucura. É como se eu estivesse vivendo um sonho. Sempre sonhei em jogar uma Copa do Mundo, consegui e, nesta competição, nós fizemos o impensável”, disse Deroy, lembrando que sua seleção empatou com a Espanha por 0 a 0, com o Uruguai por 2 a 2 e, diante da Arábia Saudita, voltou a empatar sem gols, mas foi superior durante a maior parte da partida e, na opinião do jogador, merecia ter saído com a vitória.

Deroy e a Argentina: Tudo é possível

Sobre o duelo contra a Argentina, Deroy afirmou que este ainda é o momento de celebrar a classificação, mas garantiu que, a partir deste sábado, o foco será totalmente voltado para o confronto das oitavas de final, marcado para o dia 3 de julho, em Miami.

“Não vamos pensar agora na Argentina. Vamos comemorar a classificação. O povo de Cabo Verde está muito feliz. Certamente a Argentina será um adversário muito difícil. Mas nós temos que acreditar que tudo é possível.”

“Uma loucura. É como se eu estivesse vivendo um sonho. Sempre sonhei em jogar uma Copa do Mundo, consegui e, nesta competição, nós fizemos o impensável”, disse Deroy, lembrando que sua seleção empatou com a Espanha por 0 a 0, com o Uruguai por 2 a 2 e, diante da Arábia Saudita, voltou a empatar sem gols, mas foi superior durante a maior parte da partida e, na opinião do jogador, merecia ter saído com a vitória.

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