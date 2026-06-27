Copa pode ter três países lusófonos no mata-mata pela primeira vez

A Copa do Mundo pode registrar uma marca inédita neste fim de semana. Brasil e Cabo Verde já estão na segunda fase, e Portugal entra em campo no sábado (27), às 20h30, contra a Colômbia, em Miami, pela terceira rodada do Grupo K, para tentar confirmar três países de língua portuguesa no mesmo mata-mata do Mundial. A seleção de Roberto Martínez soma quatro pontos e garante a classificação direta com um empate.

Até a Copa de 2022, isso nunca havia acontecido. Brasil e Portugal já dividiram fases eliminatórias em outras edições. Porém, o torneio nunca reuniu três seleções de países que têm o português como língua oficial em uma etapa de mata-mata. Em 2006, Brasil, Portugal e Angola disputaram a mesma Copa, mas os angolanos caíram ainda na fase de grupos.

Agora, Cabo Verde muda esse cenário. A seleção africana avançou em sua primeira participação no Mundial e vai enfrentar a Argentina na segunda fase. O Brasil também confirmou vaga e terá o Japão pela frente. Com isso, Portugal pode completar o trio lusófono caso confirme sua classificação no Grupo K.

O caminho português é simples. Se vencer a Colômbia, Portugal chega a sete pontos, ultrapassa os colombianos e termina na liderança da chave. Se empatar, chega a cinco pontos e avança em segundo lugar. Nesse caso, a Colômbia fica com a primeira posição.

Classificação portuguesa pode vir até com derrota

A derrota ainda não elimina Portugal de forma automática. No entanto, tira a seleção do controle total da própria situação. Para tomar o segundo lugar dos portugueses, a RD Congo precisa vencer o Uzbequistão e tirar uma grande diferença no saldo de gols. Se isso acontecer, Portugal passa a depender da disputa entre os melhores terceiros colocados.

A Colômbia já está classificada, mas também joga por objetivo importante. Com seis pontos, a equipe sul-americana precisa apenas do empate para terminar em primeiro no Grupo K. Por isso, o jogo em Miami também define o caminho das duas seleções na próxima fase.

Para Portugal, o duelo vale mais do que a vaga. A classificação pode colocar o país ao lado de Brasil e Cabo Verde em um recorte inédito da história da Copa. Pela primeira vez, três seleções lusófonas podem aparecer juntas no mata-mata do Mundial.

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