Bubista dedica classificação ao povo de Cabo Verde

A classificação de Cabo Verde para a próxima etapa da Copa do Mundo, após empate com a Arábia Saudita, causou euforia entre jogadores, torcedores e comissão técnica. A equipe percorreu o campo acenando para a torcida, compartilhando um momento especial, que já entrou para a história dos Mundiais. O treinador Bubista foi carregado segurando a bandeira do país. E falou sobre a alegria de conquistar a vaga. E, ainda por cima, invicto.

“Terminar a primeira fase de uma Copa do Mundo sem perder um jogo, a gente tem que estar satisfeito. E mais do que isso: dar uma alegria para o povo. O nosso povo está de parabéns. Só faltou um gol para a gente ficar ainda mais contente. Mas a equipe fez tudo por isso. Dedico a classificação a todo o povo cabo-verdiano”, disse o técnico, que jogou como defensor, atuando em clubes de Cabo Verde e de Portugal (Estoril) e, aos 56 anos, vive o seu momento de glória.

De empate em empate, Cabo Verde avança na Copa

Cabo Verde estreou na Copa do Mundo – a primeira na história do país – no dia 15 de junho. E conseguiu segurar a Espanha, deixando o plazar zerado. No dia 21, encarou o Uruguai e conseguiu mais um empate. mas agora com gols: 2 a 2. E, finalmente, quem esteve no estádio de Houston nesta sexta-feira (26/6), viu mais um empate dos cabo-verdianos, sem gols. Assim que o jogo terminou, todos ficaram de olho nos celulares para acompanhar o fim da partida entre Espanha e Uruguai. Afinal, a posição dos sul-americanos influenciaria diretamente a tabela de Cabo Verde. Por isso, quando o juiz apitou o fim do jogo no estádio de Guadalajara, a vibração foi grande em Houston.

Cabo Verde terminou em segundo lugar no grupo que tinha dois campeões do mundo (Espanha e Uruguai), além da seleção da Arábia Saudoita, um país que vem investindo pesado no futebol, com contratações milionárias.

Agora, Cabo Verde vai encarar uma pedreira: a Argentina, de Messi. O confronto do carismático goleiro Vozinha com um dos melhores jogadores do mundo já está dando o que falar. Mas, para os atletas cabo-verdianos, a hora é de comemorar antes de pensar no jogo difícil marcado para a sexta-feira (3/7). Como disse Deroy Duarte, a seleção de Cabo Verde está conseguindo “o impensável”.

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