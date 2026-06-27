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Imprensa mundial critica Muslera após falha em queda do Uruguai

Imprensa mundial critica Muslera após falha em queda do Uruguai
Imprensa mundial critica Muslera após falha em queda do Uruguai -

A queda do Uruguai na Copa do Mundo em Guadalajara, México, na fase se grupos da Copa do Mundo renderam manchetes nos jornais do mundo. O foco principal foi a falha feia do goleiro Muslera, responsável pelo gol espanhol na vitória por 1 a 0.

O Ovación, caderno de esportes do El País, citou o “grave erro” do goleiro durante sua cobertura. Além disso, destacou a substituição do experiente jogador de 40 anos, que disputa sua quinta Copa do Mundo.

“E as surpresas continuaram no segundo tempo, pois Fernando Muslera não entrou em campo e Sergio Rochet assumiu seu lugar, numa substituição rara de goleiro, além da grave falha do próprio goleiro, que entrou como titular”, escreveu o jornal, em sua versão online.

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El Observador, também do Uruguai, classificou a eliminação como “uma noite triste, outro erro de Muslera e uma dura derrota; a seleção fracassou na Copa do Mundo de 2026”.

O Olé, da Argentina também destacou as substituições que renderam batante comentários, de Muslera e Valverde.

“Fracasso do Uruguai na Copa do Mundo: Espanha aproveita presente de Muslera e evita a Argentina. O goleiro falhou em uma jogada simples e Rojas aproveitou para marcar o gol da vitória. Bielsa terminou a partida substituindo duas de suas principais referências: Muslera e Valverde”

‘Falha agonizante’

O Daily Mail, da Inglaterra, classificou a falha de Muslera como agonizante: “Empate é desfeito no México após erro agonizante dar à favorita ao título a vantagem.”

Por fim, o New York Times fez uma análise da partida com o título. O jornal escreveu: “Uruguai cai ainda na fase de grupos de mais uma Copa do Mundo, enquanto a Espanha garante a liderança da chave”.

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