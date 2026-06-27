Alemanha defende tabu contra sul-americanos diante do Paraguai

A Alemanha entra no mata-mata da Copa do Mundo com um dado histórico forte a seu favor. A seleção enfrenta o Paraguai na próxima segunda-feira (29), às 17h30, em Boston, Estados Unidos, pela segunda fase do Mundial, e tenta manter uma escrita contra rivais sul-americanos. Em toda a história das Copas, os alemães nunca caíram para uma seleção da América do Sul fora de uma final.

As duas derrotas alemãs contra sul-americanos em fase de mata-mata aconteceram, afinal, em decisões. A Argentina venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 2 na final de 1986, no México. Além disso, o Brasil superou os alemães por 2 a 0 na final de 2002, no Japão. Em todos os outros encontros eliminatórios contra seleções do continente, a Alemanha, portanto, avançou ou venceu.

O retrospecto geral, ademais, também favorece os tetracampeões mundiais. Em 23 jogos de Copa contra adversários sul-americanos, a Alemanha soma 15 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. A equipe marcou 45 gols e sofreu 16. A conta inclui os jogos da Alemanha Ocidental, como fazem as estatísticas históricas da DFB.

Alemanha já eliminou o Paraguai

No mata-mata, a vantagem inegavelmente cresce. A Alemanha disputou 11 partidas eliminatórias contra seleções sul-americanas e venceu oito. Além disso, empatou uma e perdeu duas. As derrotas, justamente, vieram apenas nas finais contra Argentina e Brasil.

O Paraguai aparece uma vez nesse histórico. Em 2002, as duas seleções se enfrentaram nas oitavas de final. A Alemanha venceu por 1 a 0, com gol de Oliver Neuville nos minutos finais, e iniciou uma campanha que terminou no vice-campeonato diante da Seleção Brasileira.

Agora, o reencontro vem em um cenário diferente. A Alemanha terminou o Grupo E na liderança, mas chega ao mata-mata com alerta ligado. A derrota por 2 a 1 para o Equador, na última rodada da fase de grupos, expôs falhas defensivas e aumentou a cobrança sobre a equipe de Julian Nagelsmann.

O Paraguai, por outro lado, avançou como um dos melhores terceiros colocados. A seleção sul-americana confirmou a vaga na sexta-feira (26), após a vitória da Espanha sobre o Uruguai e o empate entre Cabo Verde e Arábia Saudita. Antes disso, os paraguaios haviam empatado sem gols com a Austrália, resultado que manteve a equipe viva na disputa.

Para a Alemanha, o jogo em Boston vale mais do que a passagem às oitavas. A seleção tenta responder à primeira derrota para um sul-americano em fase de grupos de Copa e, ao mesmo tempo, proteger um retrospecto quase perfeito em duelos eliminatórios contra o continente. Para o Paraguai, a missão envolve quebrar um tabu histórico e repetir o tipo de surpresa que já marcou outras campanhas sul-americanas em Mundiais.

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