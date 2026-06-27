Brasil escapa de duelos com França, Espanha e Alemanha

As vitórias de França e Espanha na rodada desta sexta-feira (26) afastaram duas favoritas do caminho do Brasil até uma eventual decisão. A goleada francesa por 4 a 1 sobre a Noruega, por exemplo, colocou a seleção de Erling Haaland na rota brasileira das oitavas de final. Para isso, a Seleção precisa superar o Japão na segunda-feira (29). Os noruegueses dependem de um triunfo contra a Costa do Marfim na terça-feira (30).
Já a Alemanha caiu no lado oposto do mata-mata e só cruza com o Brasil em uma hipotética final. Os alemães, aliás, abrem a segunda fase contra o Paraguai, na segunda (29), às 17h30, em Boston.
Em contrapartida, a Seleção ganhou a companhia da Argentina em sua chave, abrindo espaço para um superclássico na semifinal. No entanto, ambos vençam seus três primeiros desafios eliminatórios. Os argentinos medem forças na primeira rodada do mata-mata contra Cabo Verde – que asegurou um empate por 0 a 0 com a Arábia Saudita — na sexta-feira (3), às 19h, em Miami.
Quem também deve reforçar o lado brasileiro do chaveamento é a Inglaterra. Os ingleses, afinal, tendem a confirmar a liderança do Grupo L neste sábado (27), às 18h, contra o lanterna Panamá, posicionando-se como prováveis adversários do Brasil em um duelo de quartas de final.
Oito dos 16 confrontos da segunda fase já estão definidos:
– África do Sul x Canadá – domingo (28), às 16h, em Los Angeles
– Brasil x Japão – segunda-feira (29), às 14h, em Houston
– Alemanha x Paraguai – segunda-feira (29), às 17h30, em Boston
– Holanda x Marrocos – segunda-feira (29), às 22h, em Monterrey
– Costa do Marfim x Noruega – terça-feira (30), às 14h, em Dallas
– França x Suécia – terça-feira (30), às 18h, em Nova Jersey
– Estados Unidos x Bósnia – quarta-feira (1), às 21h, em Santa Clara
– Argentina x Cabo Verde – sexta-feira (3), às 19h, em Miami
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