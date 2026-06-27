Com brilho de Trossard, Bélgica goleia e se classifica na Copa

Demorou, mas a Bélgica enfim conseguiu fazer uma boa partida e vencer na Copa do Mundo. Na madrugada deste sábado (27), os Red Devils golearam a Nova Zelândia por 5 a 1, com dois gols de Trossard, um de De Bruyne e um de Lukaku. Já Just descontou para os neozelandeses.
Além da vaga, os belgas também terminaram na liderança do Grupo G. Afinal, com o empate do Egito, a seleção europeia ficou com cinco pontos e ficou na frente dos Faraós pelo saldo de gols. Na próxima fase, a Bélgica enfrenta a Coreia do Sul. Já os All Whites seguem sem vencer em Copas e estão eliminados.
Bélgica pressiona e sai na frente
A partida começou com a Bélgica cumprindo a expectativa, dominando o jogo e criando oportunidades. Na melhor delas, Trossard chutou na pequena área, a bola bateu na trave e Bindon salvou em cima da linha. Na sequência, De Bruyne arriscou da intermediária, a bola bateu no braço de Surman e o árbitro marcou o pênalti. Entretanto, após revisão do VAR, a arbitragem entendeu que o defensor estava com o braço em posição natural e a arbitragem cancelou a penalidade.
Contudo, logo após a pausa para a hidratação, os belgas conseguiram abrir o marcador. Depois de cobrança de escanteio, a bola bateu em Tim Payne e sobrou para Trossard marcar. Atrás no marcador, a Nova Zelândia partiu para cima em busca do empate. Com isso, a Bélgica encontrou mais espaços no ataque e teve chances para ampliar. Dokú e De Bruyne arriscaram na área, mas mandaram para fora. Na melhor chance, De Ketelaere bateu e Crocombe fez uma grande defesa.
Red Devils goleiam e garantem classificação
A pressão belga seguiu e os Red Devils ampliaram logo no começo do segundo tempo. De Bruyne acertou belo passe para Trossard, que chutou em cima de Venaken, mas a bola sobrou para ele que marcou o segundo do jogo. Somente depois disso, a Nova Zelândia levou perigo real ao gol adversário. Just recebeu na entrada da área e finalizou para defesa de Courtois.
Entretanto, a Bélgica seguia melhor e ensaiava o terceiro gol. Após cobrança de escanteio, Theate ficou com a bola e chutou para defesa de Crocombe. Na sequência, Fernandez-Pardo arriscou da entrada da área e mandou para fora. Porém, Trossard apareceu mais uma vez. O camisa 10 fez boa jogada individual e tocou para De Bruyne, que chutou cruzado no canto para ampliar.
Na reta final, os All Whites conseguiram descontar. Após cobrança de escanteio, Courtois fez o corte e a bola sobrou para Just, que chutou firme para marcar. Entretanto, dois minutos depois, Raskin cruzou na área e Lukaku cabeceou firme para transformar o placar em goleada. Nos acréscimos, De Cuyper chutou da entrada da área e parou em grande defesa de Crocombe. Porém, ainda deu tempo de Saelemaekers aproveita sobra de bola parada e fechar o marcador.
NOVA ZELÂNDIA 1 x 5 BÉLGICA
Copa do Mundo — 3ª rodada do Grupo G:
Data-Hora: 27 de junho de 2026, à 0h (de Brasília)
Local: BC Place, Vancouver (Canadá)
Gol: Trossard, 27’/1ºT (0-1); Trossard, 4’/2ºT (0-2); De Bruyne, 21’/2ºT (0-3); Just, 38’/2ºT (1-3); Lukaku, 40’/2ºT (1-4); Saelemaekers, 48’/2ºT (1-5)
NOVA ZELÂNDIA: Crocombe; Payne (Boxall, 18’/2ºT), Surman, Bindon e Cacace (De Vries, 33’/2ºT); Stamenic, Bell (McCowalt, 18’/2ºT), Ryan Thomas (Old, intervalo), Singh (Old, intervalo) e Just; Wood. Técnico: Darren Bazeley
BÉLGICA: Courtois; Castagne, Theate, Mechele e De Cuyper; Tielemans (Raskin, 39’/2ºT), Vanaken e De Bruyne (Onana, 26’/2ºT); Trossard (Saelemaekers, 26’/2ºT), Dokú (Fernandez-Pardo, 10’/2ºT) e de Ketelaere (Lukaku, 39’/2ºT). Técnico: Rudi Garcia
Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)
Assistentes: Mohammad Al Kalaf (JOR) e Ahmad Al Roalle (JOR)
VAR: Juan Soto (VEN)
Cartões Amarelos: Stamenic e Just (NZL)
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