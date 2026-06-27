VAR salva o Egito no fim, e empate com o Irã garante vaga histórica na Copa

O Egito sofreu até o último lance, mas segurou o empate por 1 a 1 com o Irã na madrugada deste sábado (27), no Seattle Field, em Washington, pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Saber abriu o placar aos quatro minutos, Rezaeian empatou ainda no primeiro tempo, e a seleção egípcia confirmou uma classificação histórica à segunda fase. Nos acréscimos, o Irã acertou a trave, marcou com Khalilzadeh, mas viu o VAR anular o gol por impedimento.
Com o resultado, o Egito terminou o Grupo G em segundo lugar, com cinco pontos, atrás da Bélgica, que venceu a Nova Zelândia por 4 a 1 e ficou na liderança pelo saldo de gols. A seleção egípcia vai enfrentar a Austrália na segunda fase. O Irã fechou a chave em terceiro, com três pontos, e ainda depende da disputa entre os melhores terceiros colocados. A Nova Zelândia ficou em último, com um ponto, e está eliminada.
Intensidade desde o primeiro minuto
Egito e Irã fizeram um primeiro tempo intenso em Seattle. A seleção africana abriu o placar aos quatro minutos. Zico fez o pivô para Salah, a defesa iraniana travou a finalização, e Beiranvand afastou mal. Saber aproveitou a sobra na entrada da área e bateu de esquerda, no canto.
O Irã inegavelmente reagiu rápido. Aos oito minutos, Taremi sofreu pênalti após erro de Abdelmonem na saída de bola. Aos 10, o atacante cobrou, mas Shobeir caiu no canto esquerdo e defendeu. Cinco minutos depois, Mohammadi recebeu na área, bateu cruzado e parou no goleiro. No rebote, Rezaeian apareceu livre e empatou.
Depois dos gols, o jogo seguiu aberto. Aos 20, Hany arriscou de fora, e a bola desviou em Ezatolahi. Nove minutos depois, Trézéguet cortou para o meio e finalizou nas mãos de Beiranvand. Aos 33, Rezaeian recebeu boa chance na área, mas isolou. No fim, Khalilzadeh cabeceou para fora após saída ruim de Shobeir. Antes do intervalo, Kanaani, Saber, Yasser Ibrahim e Nemati receberam cartão amarelo.
Emoção até o último segundo
O Egito, afinal, voltou melhor do intervalo e quase marcou aos três minutos. Salah recebeu pela direita, cruzou para Trézéguet, e o camisa 7 bateu de primeira. Beiranvand caiu e fez boa defesa. Aos seis, Salah voltou a acelerar em profundidade e encontrou Trézéguet pelo centro, mas Hardani travou de carrinho e salvou o Irã.
Depois disso, o jogo perdeu ritmo. O Egito tentou controlar a posse e mexeu com Zizo, Marmoush, Attia e Abdelkarim. Aos 16, Zizo finalizou após boa jogada de Marmoush. Aos 18, Lashin chegou de carrinho em jogada ensaiada, mas a defesa iraniana afastou antes da conclusão. O Irã respondeu aos 30, em confusão na área após cruzamento, mas não conseguiu finalizar.
O fim foi dramático. Aos 43, Rezaeian cobrou escanteio, Taremi subiu mais que a marcação e cabeceou na trave. Quatro minutos depois, Khalilzadeh aproveitou nova saída ruim de Shobeir e mandou para o gol, mas o VAR flagrou impedimento no segundo lance e anulou. Aos 52, o Irã ainda fez uma blitz na área egípcia, porém a bola não entrou. O empate confirmou o Egito no mata-mata e deixou os iranianos à espera dos demais grupos.
EGITO 1 X 1 IRÃ
Copa do Mundo — 3ª rodada do Grupo G
Data: 27 de junho de 2026
Local: Seattle Field, Seattle, Estador Unidos
EGITO: Shobeir; Hany, Rabia, Abdelmonem (Yasser Ibrahim, 15’/1ºT) e Fatouh; Lashin, Saber (Attia, Intervalo) e Ashour (Marmoush, Intervalo); Salah (Zizo, 11’/2ºT), Zico (Abdelkarim, 31’/2ºT) e Trézéguet; Técnico: Hossam Hassan
IRÃ: Beiranvand; Rezaeian, Kanaani (Hardani, Intervalo), Khalilzadeh, Nemati e Mohammadi; Ghorbani, Ezatolahi e Mohebi (Jahanbakhsh, 44’/2ºT); Ghoddos (Moghanlou, 21’/2ºT) e Taremi; Técnico: Amir Ghalenoei
Gols: Saber, aos 4’/1ºT (1-0); Rezaeian, aos 13’/1ºT (1-1)
Árbitro: Szymon Marciniak (POL)
Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)
VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)
Cartão Amarelo: Kanaani, Saber, Yasser Ibrahim, Nemati, Ezatolahi e Lashin
Cartão Vermelho: não houve
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.