Congo x Uzbequistão: africanos lutam pela classificação

República do Congo tem um jogo de vida ou morte neste sábado, às 20h30 (de Brasília), pelo Grupo KJ da Copa do Mundo. Com apenas um ponto, precisa vencer o eliminado Uzbequistão (zero ponto) para garantir vaga na segunda fase da competição. Um simples empate elimina a equipe da competição. Para os asiáticos, vale uma despedida honrosa, somando ao menos um ponto nesta sua estreia em Copa do Mundo.

O grupo é o mesmo de Portugal e Colômbia, que se enfrentam também neste sábado. Quem vencer termina em primeiro lugar, mas um empate deixa os colombianos na ponta.

Como chega a República do Congo

Pelos últimos treinos, o técnico Sebástien Desabre deve propor um esquema 4-4-2, já que a ordem é atacar para chegar aos gols e construir a vitória que vale a classificação. Por isso, ele deixa de lado os três zagueiros, optando por Mbemba e Tuanzebe, com Kapuadi no banco. Na frente, nenhuma surpresa: Wissa e Bakambu formarão a dupla ofensiva.

Como chega o Uzbequistão

O técnico Cannavaro teve a confirmação de que Ashurmatov está apto para a partida. Assim, terá que usar o que considera força máxima, com Shomurodov comandando o ataque e buscando seu primeiro gol em Copas.

“Ganhar um jogo de Copa do Mundo é algo maravilhoso. Será uma satisfação para meus jogadores. Quero tentar ganhar esse jogo para meus jogadores. Perdemos os jogos anteriores, sempre com coragem e bons oportunidades”, disse Cannavaro, defensor italiano que foi capitão da Azzurra na conquista da Copa de 2006 e melhor jogador do mundo naquele ano

RD Congo x Uzbequistão

Copa do Mundo – Grupo K – 3ª rodada

Data e horário: 27/6/2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

RD CONGO: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe e Bongonda; Bakambu e Wissa. Técnico: Sebástien Dessabre

UZBEQUISTÃO: Yusupov; Khusanov, Abdullayev e Ashurmatov; Karimov, Shukurov, Khamrobekov e Nasrullaev; Fayzullayev e Urunov; Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Auxiliares: Robert Kempter e Christian Dingert (ALE)

VAR: Não divulgado até o fechamento desta matéria

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