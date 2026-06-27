Resumo da Copa nesta sexta, 25/6: análise de resultados e classificação

Nesta sexta-feira (26/6), tivemos os jogos da terceira e última rodada dos grupos G, H e I da Copa do Mundo, e o Jogada10 faz o resumo do que rolou.

Pelo Grupo G, a Bélgica terminou em primeiro lugar ao derrotar a Nova Zelândia. Os belgas, mesmo já classificados, buscaram a vitória para garantir a liderança da chave. O Egito, que entrou classificado na pior das hipóteses como um dos melhores terceiros colocados, também queria a ponta e buscou a vitória diante do Irã, que precisava vencer para seguir vivo. No fim, o empate por 1 a 1 deixou os egípcios em segundo lugar, enquanto o Irã agora espera para saber se ficará entre os oito melhores terceiros colocados, embora a situação seja difícil.

No Grupo H, a Espanha, mesmo de forma modorrenta, venceu o Uruguai por 1 a 0 e eliminou a Celeste, além de confirmar o primeiro lugar da chave. A segunda vaga ficou com Cabo Verde, a grande sensação da Copa, que empatou por 0 a 0 com a já eliminada Arábia Saudita. Os cabo-verdianos avançaram com três empates.

Já no Grupo I, a França enfrentou a Noruega utilizando uma equipe reserva. No fim, venceu por 4 a 1 e confirmou os 100% de aproveitamento. A Noruega terminou em segundo lugar. Senegal, que ainda tinha chances de classificação, fez sua parte ao golear o Iraque por 5 a 0. Assim, terminou como um dos oito melhores terceiros colocados e garantiu vaga na próxima fase. O Iraque foi eliminado sem somar pontos.

Veja o resumo abaixo:

Grupo G

Bélgica 5×1 Nova Zelândia

Demorou, mas a Bélgica enfim conseguiu fazer uma boa partida e vencer na Copa do Mundo. Na madrugada deste sábado (27), os Red Devils golearam a Nova Zelândia por 5 a 1, com dois gols de Trossard, um de De Bruyne e um de Lukaku. Já Just descontou para os neozelandeses.

Além da vaga, os belgas também terminaram na liderança do Grupo G. Afinal, com o empate do Egito, a seleção europeia ficou com cinco pontos e ficou na frente dos Faraós pelo saldo de gols. Na próxima fase, a Bélgica enfrentará um dos melhores terceiros colocados . Já os All Whites seguem sem vencer em Copas e estão eliminados.

Egito 1×1 Irã

O Egito sofreu até o último lance, mas segurou o empate por 1 a 1 com o Irã na madrugada deste sábado (27), no Seattle Field, em Washington, pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Saber abriu o placar aos quatro minutos, Rezaeian empatou ainda no primeiro tempo, e a seleção egípcia confirmou uma classificação histórica à segunda fase. Nos acréscimos, o Irã acertou a trave, marcou com Khalilzadeh, mas viu o VAR anular o gol por impedimento.

Com o resultado, o Egito terminou o Grupo G em segundo lugar, com cinco pontos, atrás da Bélgica, que venceu a Nova Zelândia por 4 a 1 e ficou na liderança pelo saldo de gols. A seleção egípcia vai enfrentar a Austrália na segunda fase. O Irã fechou a chave em terceiro, com três pontos, e ainda depende da disputa entre os melhores terceiros colocados. A Nova Zelândia ficou em último, com um ponto, e está eliminada.

Classificação do Grupo G

1º Bélgica- 5 pontos (classificada)

2º Egito– 5 pontos (classificado)

3º Irã – 3 pontos (aguardando para saber se fica entre os 8 melhores terceiros)

4º Nova Zelândia– 1 ponto (eliminada)

Grupo H

Espanha 1×0 Uruguai

A Espanha não precisou nem mesmo mostrar seu repertório diante de um Uruguai em crise para vencer por 1 a 0 e assegurar a primeira colocação do Grupo H da Copa do Mundo 2026. Agora, a Fúria aguarda pelo segundo lugar do Grupo J (Argélia ou Áustria) na segunda fase do Mundial. A Celeste, com um futebol pobre e sem vitórias, volta para casa depois de mais uma campanha pífia na fase de grupos.

O primeiro tempo foi equilibrado nos minutos iniciais, com o Uruguai tentando pressionar e buscando jogadas principalmente com Núñez e Bentancur. No entanto, a seleção espanhola controlou a posse de bola durante boa parte da etapa inicial, com Pedri, Rodri e Lamine Yamal ditando o ritmo e criando as melhores oportunidades. A Celeste teve dificuldades para transformar suas chegadas em chances claras e esbarrou na boa organização defensiva da Espanha.

Cabo Verde 0x0 Arábia Saudita

Cabo Verde fez história em sua primeira participação em Copas do Mundo. Afinal, nesta sexta-feira (26/6), no NRG Stadium, em Houston, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo, empatou em 0 a 0 com a Arábia Saudita. Assim, beneficiado pela derrota do Uruguai para a Espanha, os caboverdianos terminaram na segunda colocação do grupo e garantiram vaga para a segunda fase. Os africanos foram melhores durante a maior parte da partida, conseguindo comandar as ações e criar as melhores oportunidades diante de uma Arábia Saudita que dependia da vitória para seguir na competição, mas foi ineficaz.

Agora, Cabo Verde, que empatou seus três jogos e surpreendeu ao segurar um 0 a 0 com a Espanha e o 2 a 2 com o Uruguai, terá um grande desafio pela frente. Na segunda fase, seu adversário será ninguém menos que a atual campeã do mundo, a Argentina, no dia 3, em Miami. O Grupo H terminou com a Espanha na liderança, com sete pontos, seguida por Cabo Verde, com três. Espanha e Arábia Saudita terminaram com dois pontos e estão eliminadas.