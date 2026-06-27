Contra o Japão, Brasil pode igualar início da era Ancelotti

Líder do Grupo C, o Brasil pode voltar ao início da era Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília). Como assim? Basta não sofrer gols contra o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo, no NRG Stadium, em Houston. Afinal, nos três primeiros compromissos pela Seleção (Equador, Paraguai e Chile – pelas Eliminatórias Sul-Americanas), a defesa do comandante italiano passou incólume, marca que pode se repetir na próxima semana.
Curiosamente, o Brasil pode chegar à façanha após seis jogos consecutivos sofrendo gols (Tunísia, França, Croácia, Panamá, Egito e Marrocos). Findada a participação da equipe verde e amarela nas Eliminatórias para 2026, foram sete meses com a retaguarda vazada, em amistosos. E quase um ano entre a igualdade das duas séries invictas que se anuncia durante o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.
O goleiro Alisson, há duas semanas, aliás, sentenciou: “Um time vencedor odeia levar gols”. Depois da baliza zero contra Haiti e Escócia, os defensores da Seleção Brasileira acreditam, então, que agora o setor está arrumado por Carlo Ancelotti. E o mantra está na cartilha dos jogadores nesta busca pelo hexacampeonato.
“É importante não levar gols. Pela moral da equipe e moral da defesa. E agora vamos recuperar, pois temos muito trabalho pela frente”, colocou o lateral-direito Danilo, polivalente que também atua como zagueiro.
A entrada de Danilo na lateral, no lugar de Ibañez, coincide também com a invencibilidade da defesa. Quando o rubro-negro esteve no banco, o Brasil sofreu o gol de Marrocos. Com ele, Alisson, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos, a Seleção demonstrou maior segurança na cozinha.
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