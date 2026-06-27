Repórter do Japão acredita em zebra contra o Brasil, mas vê Vini Jr como ameaça

O duelo entre Brasil e Japão pelas 16 avos de final da Copa do Mundo já mobiliza a imprensa japonesa nos Estados Unidos. Presente no treinamento da Seleção Brasileira no Columbia Park, a jornalista japonesa Moeko Nithobe destacou a confiança gerada pela campanha dos Samurais Azuis, mas admitiu preocupação com o momento vivido por Vini Jr.

O atacante brasileiro, autor de dois gols na vitória sobre a Escócia, foi apontado como o principal problema para a defesa japonesa. Ainda assim, a repórter acredita que o confronto de segunda-feira, em Houston, será equilibrado e marcado por uma postura mais agressiva das duas equipes.

“Eu acho que o Japão está jogando muito bem nessa fase de grupos, e eles têm força consistente como time, e mesmo que há jogadores da Copa do Mundo que estão lesionados, o que é tão infeliz, mas isso não me decepcionou, porque eu vi o início do Brasil, e o jogo começando foi um pouco decepcionante, porque eu considero que o Brasil é um dos melhores times do mundo, e eu gostaria de ver mais”, disse a jornalista, que prosseguiu.

“O Vini é definitivamente perigoso para os jogadores japoneses, eu tenho certeza que ele vai ser marcado muito fortemente. Eu gostaria de ver o Neymar, porque ele foi ótimo a última vez, e eu gostaria de ver eles jogando contra o Japão, é uma honra para o Japão jogar contra o Brasil”, afirmou.

Vini Jr assusta, mas Japão venceu último embate

Questionada sobre quais brasileiros podem causar dificuldades ao Japão, Moeko não hesitou em reforçar a escolha pelo camisa 7.

“Minha resposta é sempre o Vini Jr, porque o jeito que ele jogou o último jogo contra a Escócia, eu acho que ele provou que ele é definitivamente um bom jogador, e ele está de acordo com essa expectativa. Outros jogadores, não muito”, comentou.

A jornalista também acredita que o amistoso vencido pelos japoneses por 3 a 2 em 2025 terá pouca influência no encontro desta Copa do Mundo. Para ela, o peso de um confronto eliminatório muda completamente a postura das equipes.

“Um jogo completamente diferente, porque se você perder, você vai embora. Então essa mentalidade muda o jeito que eles jogam, e é isso que eu vejo no jogo do Japão contra a Suécia. Eu acho que os jogadores ficam mais agressivos, e o Japão, às vezes muitas pessoas dizem que o Japão não é bom com a agressividade, mas o time joga desse jeito”, analisou.

Coletivo forte

Por fim, Moeko ressaltou que a principal virtude do Japão está justamente na ausência de uma grande estrela. Segundo ela, vários jogadores atravessam bom momento e podem surpreender o Brasil.

“Eu acho quase todos, mas definitivamente, do que eu vejo, o Doan tem jogado muito bem. Também, o Tanaka, seu passe é muito no ponto, e cortando o meio perto do gol. E definitivamente, o acesso do Ueda foi muito bonito, ele está fazendo muito bem. Maeda, Nakamura, todos são ótimos. Então, de novo, não há um jogador estrela no Japão no momento, mas todos estão jogando muito bem. Também temos um ótimo goleiro, o Zion Suzuki. Ele é um goleiro incrível. E isso me fez pensar que talvez o Japão possa ganhar contra o Brasil. Suzuki salvou a seleção japonesa e ela espera que esteja também muito bem contra a seleção brasileira”, concluiu.





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