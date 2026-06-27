O empate por 1 a 1 entre Irã e Egito ficou em segundo plano diante do forte desabafo do capitão iraniano, Mehdi Taremi. Logo após o apito final, o atacante disparou duras críticas contra a Fifa e a organização da Copa do Mundo, classificando o torneio como um “desastre”.

Além disso, o jogador expôs graves falhas logísticas que a seleção enfrentou ao longo da competição e sugeriu que forças de bastidores tentam prejudicar a equipe.

Durante a entrevista coletiva, Taremi expressou profunda indignação com a postura da entidade máxima do futebol, que ignorou os apelos da delegação desde os primeiros dias do campeonato. Consequentemente, o atleta relembrou uma promessa não cumprida dos dirigentes para ilustrar o descaso com o elenco.

“É um mundial desastroso. Um desastre. A Fifa tem que resolver todos os problemas aqui, mas, infelizmente, não resolveu nada desde o início. O senhor (Infantino) veio ao nosso vestiário no primeiro jogo e disse que era apenas o começo, mas a fase de grupos termina amanhã e ainda não temos o nosso pessoal da logística aqui. Eles não têm visto”, comentou.

‘Quem quer nos ajudar? Ninguém. Ninguém’

Paralelamente aos problemas de documentação, o atacante criticou severamente o planejamento geográfico do torneio. Como a Fifa estabeleceu a base do Irã em Tijuana, no México, o grupo precisou realizar viagens constantes para disputar as partidas nos Estados Unidos, o que desgastou fisicamente os atletas.

Apesar de elogiar a hospitalidade mexicana, Taremi enfatizou que a rotina prejudicou o rendimento profissional do time.

“Estamos sempre tendo que viajar para Tijuana. Nós amamos o povo do México. Amamos Tijuana. É um lugar muito bom. As pessoas são muito humildes, nós gostamos delas. Como jogadores profissionais, numa competição profissional, isto não está certo. Não é justo. Se para a Fifa é justo, ótimo para eles. Mas não é justo. Quem quer nos ajudar? Ninguém. Ninguém”, reclamou.

Ademais, o clima de insatisfação atingiu o ápice quando o capitão respondeu se a organização do evento de fato preferia ver o país fora das oitavas de final. Sem hesitar, o jogador confirmou o sentimento de perseguição que ronda o vestiário.

“Temos que lutar contra tudo aqui. Não sei se as people querem isso ou não, mas, da nossa perspectiva, sim, parece-me que sim”, disparou.

Cálculos para o Irã se classificar

Apesar do ambiente turbulento e de somar apenas três pontos com saldo zero na terceira posição do grupo, o Irã mantém chances matemáticas de alcançar uma classificação inédita para a segunda fase.

Atualmente, a equipe ocupa o sexto lugar entre os melhores terceiros colocados e depende de uma combinação de resultados neste sábado para avançar. Os iranianos torcem especificamente por um tropeço de Argélia, Croácia ou RD Congo em seus respectivos confrontos para assegurar uma vaga histórica contra a Suíça.

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