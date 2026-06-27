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Coincidência? Feito de Vini Jr. acompanhou títulos do Brasil em outras ocasiões

Coincidência? Feito de Vini Jr. acompanhou títulos do Brasil em outras ocasiões
Coincidência? Feito de Vini Jr. acompanhou títulos do Brasil em outras ocasiões -

Vinícius Júnior alcançou uma marca que, historicamente, costuma terminar em festa para a Seleção Brasileira. Sempre que um mesmo jogador balançou as redes nos três jogos da fase de grupos de uma Copa do Mundo, o Brasil terminou a competição com a taça nas mãos.

Na campanha em busca do hexacampeonato, o camisa 7 marcou no empate diante do Marrocos, deixou sua marca na vitória sobre o Haiti e anotou dois gols no triunfo por 3 a 0 sobre a Escócia. O desempenho ajudou a Seleção a assegurar a liderança do Grupo C e garantiu o confronto contra o Japão, segundo colocado do Grupo F, na primeira fase do mata-mata.

Antes de Vini Jr, apenas quatro campeões mundiais haviam conseguido o mesmo feito com a Amarelinha. O primeiro foi Jairzinho, que marcou em todas as partidas da campanha do tricampeonato em 1970. Depois, Romário repetiu a marca no tetra de 1994. Em 2002, Ronaldo e Rivaldo também balançaram as redes nos três compromissos iniciais antes de conduzirem o Brasil ao penta.

Nas conquistas de 1958 e 1962, a estatística sequer poderia ser alcançada. A Seleção não marcou gols na segunda rodada das duas edições, impedindo que qualquer jogador anotasse tentos em todos os jogos da fase de grupos.

Aliás, os dados consideram apenas o atual formato de grupos. Em 1938, um jogador brasileiro marcou nos três primeiros compromissos da equipe, mas o Mundial disputado na França tinha regulamento diferente, sem fase de grupos. Naquele torneio, o Brasil estreou diretamente nas oitavas de final e terminou com a terceira colocação, impulsionado pelo desempenho do ex-atacante Leônidas da Silva.

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