Coincidência? Feito de Vini Jr. acompanhou títulos do Brasil em outras ocasiões

Vinícius Júnior alcançou uma marca que, historicamente, costuma terminar em festa para a Seleção Brasileira. Sempre que um mesmo jogador balançou as redes nos três jogos da fase de grupos de uma Copa do Mundo, o Brasil terminou a competição com a taça nas mãos.

Na campanha em busca do hexacampeonato, o camisa 7 marcou no empate diante do Marrocos, deixou sua marca na vitória sobre o Haiti e anotou dois gols no triunfo por 3 a 0 sobre a Escócia. O desempenho ajudou a Seleção a assegurar a liderança do Grupo C e garantiu o confronto contra o Japão, segundo colocado do Grupo F, na primeira fase do mata-mata.

Antes de Vini Jr, apenas quatro campeões mundiais haviam conseguido o mesmo feito com a Amarelinha. O primeiro foi Jairzinho, que marcou em todas as partidas da campanha do tricampeonato em 1970. Depois, Romário repetiu a marca no tetra de 1994. Em 2002, Ronaldo e Rivaldo também balançaram as redes nos três compromissos iniciais antes de conduzirem o Brasil ao penta.

Nas conquistas de 1958 e 1962, a estatística sequer poderia ser alcançada. A Seleção não marcou gols na segunda rodada das duas edições, impedindo que qualquer jogador anotasse tentos em todos os jogos da fase de grupos.

Aliás, os dados consideram apenas o atual formato de grupos. Em 1938, um jogador brasileiro marcou nos três primeiros compromissos da equipe, mas o Mundial disputado na França tinha regulamento diferente, sem fase de grupos. Naquele torneio, o Brasil estreou diretamente nas oitavas de final e terminou com a terceira colocação, impulsionado pelo desempenho do ex-atacante Leônidas da Silva.

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