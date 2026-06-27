Fifa emite comunicado sobre morte de jogador em terremoto na Venezuela

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, lamentou nesta sexta-feira (26) a morte do jogador venezuelano Yimvert Berroterán, uma das vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela nesta semana. Em comunicado oficial, o dirigente também prestou solidariedade às famílias afetadas pela tragédia, que já deixou ao menos 920 mortos e 3.600 feridos.

“Entristece-me profundamente ver a devastação causada pelos terremotos na Venezuela, que tiraram tantas vidas e afetaram muitas outras pessoas”, afirmou Infantino. O presidente da entidade destacou ainda a trajetória de Berroterán, que defendeu a seleção venezuelana na Copa do Mundo Sub-17 de 2025, no Catar.

“Em nome da Fifa e da comunidade do futebol mundial, quero expressar minhas mais sinceras condolências e dedicar minhas orações à sua família, aos seus amigos, aos seus companheiros de equipe e a todos que o conheciam, assim como às famílias e aos amigos de todas as outras vítimas. Que descansem em paz”, completou.

Minuto de silêncio na Copa

Em homenagem às vítimas, a Fifa determinou a realização de um minuto de silêncio em todas as partidas da Copa do Mundo 2026. Inclusive, os primeiros jogos do dia, entre França e Noruega e entre Senegal e Iraque, prestaram a homenagem nos estádios de Foxborough e Toronto, respectivamente.

Os dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o norte da Venezuela na última quarta-feira (24) e provocaram destruição em diversas cidades, incluindo Caracas e a região costeira de La Guaira. As autoridades também informaram que mais de 50 mil pessoas seguem desaparecidas. Mais de 4 mil estão desalojadas, enquanto equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes sob os escombros.

A tragédia mobilizou uma rede internacional de ajuda humanitária, com equipes de resgate e assistência enviadas por diversos países. O governo venezuelano, inclusive, já registrou mais de 300 réplicas desde os tremores iniciais, o que mantém o país em estado de alerta.