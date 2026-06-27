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Fifa emite comunicado sobre morte de jogador em terremoto na Venezuela

Fifa emite comunicado sobre morte de jogador em terremoto na Venezuela
Fifa emite comunicado sobre morte de jogador em terremoto na Venezuela -

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, lamentou nesta sexta-feira (26) a morte do jogador venezuelano Yimvert Berroterán, uma das vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela nesta semana. Em comunicado oficial, o dirigente também prestou solidariedade às famílias afetadas pela tragédia, que já deixou ao menos 920 mortos e 3.600 feridos.

“Entristece-me profundamente ver a devastação causada pelos terremotos na Venezuela, que tiraram tantas vidas e afetaram muitas outras pessoas”, afirmou Infantino. O presidente da entidade destacou ainda a trajetória de Berroterán, que defendeu a seleção venezuelana na Copa do Mundo Sub-17 de 2025, no Catar.

“Em nome da Fifa e da comunidade do futebol mundial, quero expressar minhas mais sinceras condolências e dedicar minhas orações à sua família, aos seus amigos, aos seus companheiros de equipe e a todos que o conheciam, assim como às famílias e aos amigos de todas as outras vítimas. Que descansem em paz”, completou.

Minuto de silêncio na Copa

Em homenagem às vítimas, a Fifa determinou a realização de um minuto de silêncio em todas as partidas da Copa do Mundo 2026. Inclusive, os primeiros jogos do dia, entre França e Noruega e entre Senegal e Iraque, prestaram a homenagem nos estádios de Foxborough e Toronto, respectivamente.

Os dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o norte da Venezuela na última quarta-feira (24) e provocaram destruição em diversas cidades, incluindo Caracas e a região costeira de La Guaira. As autoridades também informaram que mais de 50 mil pessoas seguem desaparecidas. Mais de 4 mil estão desalojadas, enquanto equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes sob os escombros.

A tragédia mobilizou uma rede internacional de ajuda humanitária, com equipes de resgate e assistência enviadas por diversos países. O governo venezuelano, inclusive, já registrou mais de 300 réplicas desde os tremores iniciais, o que mantém o país em estado de alerta.

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