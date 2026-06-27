Ancelotti conversa com Vini e Brasil ajusta detalhes antes de enfrentar o Japão

A Seleção Brasileira deu sequência neste sábado (27/6) à preparação para o confronto diante do Japão, válido pelas 16 avos de final da Copa do Mundo. A atividade teve clima descontraído em alguns momentos, mas também contou com conversas individuais e orientações táticas de Carlo Ancelotti.

Logo no início do treino, o técnico italiano chamou Vinícius Júnior para uma conversa reservada no gramado. Pouco depois, Neymar apareceu sorridente e brincou com o meia Bruno Guimarães antes do início das atividades. Na sequência, Ancelotti reuniu o elenco para passar instruções ao grupo.

Os trabalhos começaram com uma atividade física, que dividiu os jogadores em três grupos. Depois, os atletas participaram de duas rodas de bobinho, em um ambiente leve às vésperas do primeiro jogo eliminatório da Seleção no Mundial.

Os goleiros realizaram treinamento separado do restante do elenco. A novidade foi o retorno de Alisson, preservado na última atividade, que voltou a trabalhar normalmente ao lado dos outros três arqueiros.

Assim, o Brasil fará mais um treino neste domingo (28/6), já no Texas, cidade onde acontece o duelo contra o Japão. A partida acontece na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), e vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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