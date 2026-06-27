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Panamá x Inglaterra, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 17h

Panamá x Inglaterra, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 17h
Panamá x Inglaterra, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 17h -

Panamá e Inglaterra entram em campo neste sábado (27), às 18h (de Brasília), pela última rodada do grupo L. A partida acontecerá no Estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.  Mas, desde 17h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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