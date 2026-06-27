Brasil deve repetir time contra o Japão. Veja a provável escalação

A Seleção Brasileira treinou com elenco completo na manhã deste sábado (27/6) e indicou a manutenção da equipe que venceu a Escócia por 3 a 0. Assim, a tendência é que Carlo Ancelotti repita a escalação do Brasil na partida diante do Japão, válida pela segunda fase da Copa do Mundo. O confronto acontece na próxima segunda-feira (29/6), às 14h (de Brasília).

Assim, a provável formação tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

A principal novidade segue sendo Rayan. O atacante ganhou espaço após a lesão de Raphinha, assumiu a vaga contra a Escócia e agradou à comissão técnica pela participação ofensiva e pela recomposição defensiva.

Diferentemente da atividade de sexta-feira, quando oito dos 11 titulares fizeram apenas trabalhos regenerativos, todos os jogadores participaram normalmente da movimentação deste sábado. Casemiro, inclusive, foi o primeiro atleta a aparecer no gramado.

A imprensa acompanhou apenas os 15 minutos iniciais do treinamento. Não houve entrevistas, já que a delegação embarca para Houston ainda neste sábado.

Na sexta-feira, Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Matheus Cunha haviam sido preservados das atividades com bola. Apenas Vini Jr., Douglas Santos e Rayan trabalharam com o restante do elenco.

O Brasil chega embalado ao mata-mata após terminar a fase de grupos invicto. A equipe empatou com o Marrocos na estreia e, em seguida, goleou Haiti e Escócia por 3 a 0, garantindo a liderança do Grupo C.

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