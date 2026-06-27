Com Franclim como alvo, Vasco mostra estratégia por técnico estrangeiro

Em uma clara guinada de planejamento, o Vasco modificou a sua estratégia de mercado e busca, agora, prioritariamente a contratação de técnicos estrangeiros. O principal alvo da diretoria no momento é o português Franclim Carvalho, que atualmente comanda o Botafogo.

Essa decisão representa uma ruptura no padrão da gestão do presidente Pedrinho, que até este momento havia contratado apenas treinadores brasileiros para o cargo.

Desde que assumiu o comando do clube, o mandatário apostou em nomes como Rafael Paiva, Fábio Carille, Fernando Diniz e, por último, Renato Gaúcho. Vale ressaltar que, logo quando Pedrinho assumiu o controle da SAF, o português Álvaro Pacheco comandava a equipe, mas a gestão anterior da 777 Partners o havia contratado. Aquela trajetória, contudo, durou apenas 30 dias e acumulou três derrotas e um empate.

Logo após a demissão de Renato Gaúcho, a diretoria vascaína elaborou uma lista com os nomes preferidos para dar sequência ao trabalho na temporada. Nesse novo cenário, os profissionais estrangeiros compõem a grande maioria dos cotados.

Os dirigentes avaliam que o mercado brasileiro enfrenta uma escassez de opções que se encaixem no perfil exigido para o cargo.

Além disso, a cúpula do futebol entende que o clube necessita urgentemente de uma mudança profunda no ambiente interno. O desgaste na relação de parte do elenco com Renato Gaúcho motivou a decisão da diretoria pela saída do treinador.

Vasco quer gestão com gringos

A intenção da diretoria gira em torno de trazer um comandante com maior capacidade de gestão de grupo, que consiga potencializar o rendimento dos atletas, sobretudo os estrangeiros. Atualmente, o elenco conta com oito jogadores de fora do país, e as declarações públicas de Renato haviam gerado um forte descontentamento no grupo.

Paralelamente ao interesse em Franclim, o Vasco também consultou o português Vasco Matos, mas a negociação travou devido a um recente revés jurídico que afastou Pedrinho do comando da SAF. Outra alternativa debatida internamente foi o nome de Vitor Matos, ex-auxiliar de Jürgen Klopp e atual técnico do Swansea City, da Inglaterra.

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De qualquer forma, a boa relação entre o estafe de Franclim Carvalho e o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, pesou positivamente para o início formal das tratativas. Assim como ocorreu com Vasco Matos, os diálogos avançavam de maneira promissora, mas perderam força após uma ação judicial da 777 Carioca retirar o dirigente do poder.

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