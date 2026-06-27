Abel ganha descanso prolongado e segue ausente do Palmeiras nos treinos

O Palmeiras retomou as atividades na Academia de Futebol, mas ainda sem a presença de Abel Ferreira. O treinador recebeu autorização da diretoria para ampliar o período de descanso e não participou dos três primeiros dias de trabalhos da equipe na intertemporada.

Enquanto Abel permanece em Portugal, o restante da comissão técnica já reassumiu suas funções. João Martins, Vítor Castanheira, Carlos Martinho e Andrey Lopes comandam os treinamentos neste início de preparação para o segundo semestre.

Em conversa com a diretoria palmeirense, Abel explicou que precisava se desconectar do futebol por alguns dias. O técnico passou boa parte das férias ao lado da família em Portugal e manteve discrição sobre a rotina no período. Sua aparição pública mais recente ocorreu em Lousada, onde participou da ação beneficente “Aprendiz por um dia”, promovida pela prefeitura local. No evento, conversou com 18 estudantes sobre a carreira de treinador e a busca pela profissão dos sonhos.

O clube não estipulou uma data exata para o retorno do comandante, apenas trabalha com a expectativa de contar novamente com ele nos próximos dias. Internamente, o entendimento é que, nesta fase inicial, voltada principalmente para a recuperação física dos atletas, a presença de Abel não era indispensável.

Palmeiras viveu maratona no primeiro semestre

A pausa maior também se justifica pelo desgaste acumulado nos últimos meses. Entre abril e maio, o Palmeiras disputou quase 20 partidas em um intervalo de 60 dias. Além disso, o período de férias entre o fim de 2025 e o começo de 2026 foi reduzido.

O esforço do primeiro semestre, contudo, trouxe resultados expressivos. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com vantagem sobre os concorrentes, avançou às oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores e ainda conquistou o Campeonato Paulista em março.

A comissão técnica terá um período raro de quase um mês para trabalhar antes do retorno das competições. O próximo compromisso oficial será apenas em 23 de julho, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

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