Capitão de Cabo Verde é investigado por estupro de brasileira na Nova Zelândia

O atacante Ryan Mendes, capitão da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo 2026, é alvo de uma investigação na Nova Zelândia após uma brasileira denunciá-lo por estupro. As informações são do portal GE.

Segundo a denúncia, o caso aconteceu em 27 de março, em um hotel em Auckland, onde a delegação cabo-verdiana estava hospedada para a disputa do Fifa Series, um torneio amistoso entre seleções. A brasileira trabalhava como intérprete e apoio operacional da equipe africana, contratada pela Federação Neozelandesa de Futebol.

De acordo com o relato apresentado à polícia, ela foi convidada para uma reunião após a partida contra o Chile, mas deixou o local por se sentir mal. Pouco depois, ao abrir a porta do quarto acreditando se tratar de uma demanda de trabalho, teria sido agredida fisicamente e estuprada por Ryan Mendes.

Ainda conforme a denúncia, a vítima apresentou fotos de hematomas em várias partes do corpo e procurou uma clínica especializada no atendimento a sobreviventes de violência sexual. Um relatório médico, inclusive, apontou lesões em diferentes partes do corpo e no exame genital.

Fifa e federação de Cabo Verde não se pronunciam

A polícia da Nova Zelândia, portanto, confirmou a existência de uma investigação aberta em 10 de abril. Porém, por questões de privacidade, não divulgou nomes nem detalhes adicionais do caso. As autoridades ainda aguardam a conclusão dos laudos periciais para decidir se apresentarão denúncia formal à Justiça.

A brasileira e o marido, inclusive, também notificaram a Federação de Cabo Verde e a Fifa, solicitando a exclusão do jogador da Copa. Até o momento, as entidades não se manifestaram publicamente.

Ryan Mendes, de 36 anos, atua no Igdir FK, da Turquia, e disputou os três jogos de Cabo Verde na fase de grupos do Mundial. A seleção avançou à segunda fase e enfrentará a Argentina.

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