Fifa define uniformes de Brasil e Japão para duelo decisivo na Copa do Mundo

A Fifa definiu neste sábado (27/6) os uniformes que Brasil e Japão utilizarão no confronto pelas 16 avos de final da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira entrará em campo no NRG Stadium, em Houston, na próxima segunda-feira (29/6), às 14h (de Brasília), com sua combinação mais tradicional: camisa amarela, calção azul e meias brancas. Já os goleiro terão um uniforme completamente roxo.

Do outro lado, o Japão atuará com camisa branca com detalhes pretos, além de calções e meias pretos. O goleiro japonês, por sua vez, vestirá verde. A definição dos uniformes ocorre por meio de um formulário preenchido previamente pelas seleções. Contudo, a palavra final cabe à Fifa, que oficializou as combinações em documento divulgado neste sábado.

Na última rodada da fase de grupos, o Brasil enfrentou a Escócia usando camisa amarela, calções brancos e meias brancas, uma combinação pouco comum na história da Seleção em Copas do Mundo. Afinal, desde 1930, a equipe utilizou o conjunto amarelo-branco-branco em apenas 11 partidas de Mundiais. A última vez havia sido na edição de 2014.

Classificado em primeiro lugar do Grupo C, o Brasil encara o Japão em confronto eliminatório. Quem avançar às oitavas de final enfrentará o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim.





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